Piqué lanza un mensaje de unidad, censura los pitos de la afición y asegura que están «a muerte» con el técnico

Gerard Piqué es una de las voces autorizadas del vestuario. El defensa llevaba varias semanas sin hablar de forma pública y hoy ha roto su silencio. El futbolista, que ha inaugurado unas pistas de pádel, ha salido en defensa de Luis Enrique y lamentó los pitos de la afición hacia el técnico y hacia algunos jugadores del equipo, sobre todo hacia André Gomes. Piqué ha explicado que, aunque no están en un buen momento, pueden superar la actual situación.

«Cuando llegó Luis Enrique estábamos en la mierda absoluta. Me gustaría que nos acordáramos de todo el trabajo que ha hecho con nosotros y todo lo que dejó en su época como jugador. Estamos a muerte con él», aseguró el central, que explicó que «nunca me sentí solo» en las quejas arbitrales.

Piqué ha añadido que confía en la capacidad de reacción del equipo y ha pedido confianza a los aficionados: «Este momento es superable. Llevamos un mes y medio sin jugar al fútbol al que estamos acostumbrados. Debemos recuperarlo. Nos está costando más de la cuenta. Tenemos opciones en las tres competiciones, aunque en la Champions es muy difícil. Más que ganar o no ganar, lo importante es jugar a lo que sabemos jugar. Todos estamos centrados en ello». Esta era una de las causas por las que estaba tan serio en el banquillo durante el partido ante el Leganés . El azulgrana no celebró la victoria ni el gol de Messi en el último minuto: «Estábamos felices por la victoria pero no somos tontos y no nos estamos sintiendo cómodos. Tenemos que intentar mejorar. El entrenador seguro que está en el despacho dándole vueltas. Tengo esperanzas. Me cuesta pensar que, con el equipo que tenemos, este año vayamos a terminar mal».

Más serio se puso cuando se le preguntó por la reacción del público, que manifestó su descontento pitando al técnico y a los jugadores. «El Barça es el club de mi vida y sé cómo va. Puedo entender el descontento, pero no estoy de acuerdo en cómo se manifiesta. No puedo entender los pitos, que la memoria sea tan corta. Son ocho de diez títulos con este entrenador. Intentemos ser más que un club cuando vienen mal dadas. Cuando celebramos, celebramos todos. Cuando sufrimos, también».

Piqué, que aseguró que «tenemos que evolucionar porque si jugamos como hace seis años, nos cogen la matrícula», aseguró que «estamos haciendo todo lo posible» por mejorar la situación. Y quiso transmitir un mensaje de confianza a la gente: «Estamos vivos. En Liga tenemos opciones y podemos competir hasta el final. En Champions pido que la gente vaya al campo. Si remontamos, se quedarán jodidos en casa. Y en Copa, estamos en la final contra el Alavés». El catalán fue claro: «Debemos quitarnos la clásica actitud del tribunero. Este equipo seguirá dando mucho. ¿Si remontaremos en la Champions? Aún nos quedan algunas por jugar e incluso por ganar».