Piqué: «Le daría el Balón de Oro a Buffon»

Gerard Piqué ha concedido una entrevista a Premium Sport, de Mediaset Italia, y en ella ha tratado varios temas de la actualidad. El defensa azulgrana ha sorprendido, sin embargo, a la hora de apostar por un candidato con vistas al Balón de Oro, pues considera que Gianluigi Buffon se lo merece por su gran temporada y por su enorme trayectoria.

«Messi este año va a ganar la Bota de Oro como máximo goleador y merece el Balón de Oro de nuevo. Pero si hay que fijarse en los trofeos, Buffon ha ganado el Scudetto, la Coppa de Italia y todavía puede ganar la Champions. Se lo merece por su carrera y también por esta temporada. Y sería bueno ver ganar el Balón de Oro a otro portero después de Yashin», explicó Piqué.

Entre otras muchas cosas, Piqué también habló del futuro entrenador del Barcelona e incluso el entrevistador deslizó el nombre de Allegri, actual técnico de la Juventus. «No sé quién será el próximo entrenador. Tengo un buen recuerdo de Allegri desde la época de la Milán y se ve que está funcionando bien en la Juve. Pero no sé quién será nuestro próximo entrenador».

También dijo Piqué que su idea es terminar la carrera en el Barcelona, el club de su corazón. «Tal vez si fuese más joven, si no hubiera tenido esta carrera con el Barça, hubiera podido probar en Italia, pero ahora no me veo muy lejos de Barcelona. Es el club de mi vida y quiero seguir jugando con el Barça. Mi idea es terminar mi carrera en el Barcelona».

Y habló de la final de Champions entre la Juventus y el Real Madrid, posicionándose a favor del conjunto turinés por su amistad con Dani Alves. «Será un partido muy igualado entre dos grandes equipos. Aunque pudimos derrotarle en la final de 2015, la Juventus es un equipo que lo está haciendo bien desde hace varios años y está entre los mejores clubs de Europa, con grandes jugadores como Buffon, que realmente quiere ganar este trofeo por primera vez, o Dani Alves, que era compañero nuestro y estaría bien que la ganara. Pero será una final que puede ganar cualquiera». Y Piqué dio un consejo a la Juventus sobre cómo derrotar al Madrid. «Vencimos en el Bernabéu teniendo la posesión del balón y tratando de detener su contraataque».