Piqué admite las dudas de Neymar y puntualiza que el tuit sobre su futuro fue una «opinión personal»

Gerard Piqué ha reconocido las dudas que tiene Neymar sobre la decisión de aceptar la oferta del PSG y también explicó los motivos por los que colgó la foto con el brasileño el pasado domingo asegurando que se quedaba en un tuit que fue considerado como la confirmación de que el culebrón había llegado a su fin.

«Fue una opinión personal, el que tiene que comunicarlo es él», empezó explicando Piqué, que añadió: «Por conversaciones, por lo que pude oler, intuir y las ganas de que se quede fue por lo que lo hice. Estábamos en un tono distendido y salió así. Pero no es nada oficial porque, además, no me toca a mí hacerlo. Es lo que me gustaría y lo que espero que sea»

El defensa catalán también reconoció que el vestuario le ha pedido al brasileño que se quede y abandone la idea de fichar por el PSG. «Al final, cuando hablamos con él, lo que tratamos de decirle, no solo como compañeros sino como amigos, es la situación en la que está. Es normal que se replantée las cosas. Tiene 25 años y un talento único. Tiene opciones encima de la mesa pero hay que hacerle reflexionar», aseguró. Piqué fue más allá y trató de analizar las causas por las que Neymar se iría del Barcelona y en todas ellas encontró un motivo para rebatirlo: «Puede ser por dinero pero no creo que sea esa cuestión. Puede ser por un proyecto deportivo que le hayan ofrecido pero tampoco creo que sea por eso porque no creo que haya un equipo en el que pueda estar mejor que en éste. Y también podría ser por un rol personal porque aquí se encuentra con el mejor jugador del mundo, que es Leo»

Piqué ha mandado un mensaje al club: «El Barcelona tiene que luchar para que se quede porque si Neymar se va y vas a buscar en el mercado no vas a encontrar a nadie igual». El azulgrana desveló los argumentos que le ha transmitido al paulista para convencerle: «No te vayas a una Liga en la que, con todos los respetos, no te van a ver tanto y en la que te lo juegas todo a una carta que es la Champions. Y si no la ganas no vas a tener reconocimiento. Pero es un niño que tiene 25 años y que puede tener sus dudas». Piqué también explicó que su famoso tuit no ha molestado al entorno del futbolista: «No están enfadados, al revés. Me consta que están contentos».

Javier Mascherano también valoró el tema de la pretemporada azulgrana. «Es lo que dijo Piqué. Es un tema y una decisión personal de Neymar que él valorará. Seguro que hay un montón de cosas que se le pasan por la cabeza y acabará tomando una decisión más allá de lo que nosotros le podamos aconsejar. Es el sentimiento y el deseo de que se quede de todo el equipo. Es un jugador importantísimo para nosotros. Al final la foto que colgó Gerard es un deseo de todo el grupo», explico. El argentino también apuntó que no solo Leo Messi ha tratado de convencerle para que se quede: «Todos en algún momento tenemos unos minutos de charla y es un deseo grupal de que se quede con nosotros porque representa mucho para nuestro equipo».