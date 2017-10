FC Barcelona Una peña barcelonista se desvincula del club por su posicionamiento político La peña de Elda, decontenta con la politización del club, devuelve los carnets a la entidad azulgrana

SERGI FONT

El posicionamiento político que ha tomado el Barcelona estos últimos días está repercutiendo entre sus socios, sobre todo entre los que viven fuera de Cataluña y no quieren que los dirigentes tomen partido ante la convulsa situación político y social que se vive en la Comunidad Autonómica catalana. La Peña Barcelonista de Elda ha sido la primera en tomar medidas y ha decidido dejar de ser una peña oficial del Barcelona. La agrupación alicantina lamenta «la implicación del club y sus dirigentes en lo acontecido en Cataluña».

Formada por unos 80 socios, la peña ha decidido votar sobre su futuro y en una reunión mantenida este pasado sábado acordaron «por unanimidad» dejar de formar parte del club azulgrana, ya que todas las peñas de Barcelona están reguladas y oficializadas por la entidad catalana. Su presidente, José Navarro Peñaranda, lamenta la decisión que han tenido que tomar y asegura que seguirán apoyando al equipo culé pero sin pertenecer al club: «Seguiremos apoyando al Barcelona pero de manera oficial nos queremos desvincular del club», aseguró Navarro.

La Peña de Elda no es la primera que muestra su malestar ante la decisión del club de posicionarse a favor de las instituciones catalanas y, por ende, contra el Gobierno español. La politización del club siempre ha sido un tema de debate que alcanzo su punto álgido con la llegada a la presidencia de Joan Laporta, aunque en estos momentos, los hechos han desbordado la paciencia de muchos socios que no aceptan que se mezcle política con deporte. «Nadie puede dudar del compromiso del Barça con la sociedad catalana. No se puede confundir la responsabilidad de ser el presidente del Barça con la tibieza de la que algunos nos acusan. Pedimos diálogo y respeto. El Camp Nou siempre será un espacio de libertad de expresión. No permitiremos que nadie se apropie de nuestro escudo y bandera, no nos dejaremos utilizar. Esta junta actuará como hemos hecho siempre en la defensa del club y nunca pondremos en riesgo la viabilidad de la entidad ni su presencia en las competiciones. Por eso seguiremos jugando en la Liga. Queremos continuar nuestro vínculo con la Liga de Fútbol profesional», aseguró Bartyomeu en la última Asamblea de Compromisarios.