Paulinho se ofrece ante las trabas para fichar a Verratti

Paulinho Bezerra podría ser uno de los fichajes del Barcelona esta temporada, a pesar de no ser una de las prioridades del club catalán. No obstante, las dificultades por incorporar a Marco Verratti y a Dani Ceballos podría propiciar que el centrocampista del Guangzhou Evergrande acabara vestido de azulgrana. El PSG se niega a negociar con el Barcelona la incorporación de Verratti, que es la primera petición de Ernesto Valverde para reforzar la medular y el Real Madrid será el destino de Ceballos, después que internacional sub-21 haya descartado la oferta culé. Llegados a este punto, el Barcelona se ha fijado en otras opciones y una de ellas es Paulinho, que ha confirmado el interés y que desea que su club escuche la oferta del Barcelona.

Paulinho es un internacional brasileño que este mes cumplirá 29 años y que antes de recalar en el Guangzhou en 2015 militó en el Corinthians y en el Tottenham. El centrocampista confirmó el interés del Barcelona después del encuentro que su equipo disputó ante el Beijung Guoan. «No soy hipócrita, sino una persona muy transparente. Y sí, obviamente pienso en el Barcelona», soltó el futbolista, con el que el club catalán habría llegado a un acuerdo económico. «La oferta del Barça es más importante de lo que pensábamos», reiteró el jugador.

Paulinho no escondió nada y espera que en las próximas horas se concrete el acuerdo: «Mi agente me ha dicho que hay nuevas conversaciones. La mayoría de futbolistas no comentan nunca nada hasta que pasa algo, pero yo puedo confirmar que el interés es real. Lo que sé es que hay una oferta formal, creo que de 20 millones, y que el presidente del Barcelona ya habló con directivos del Guangzhou, aunque no hubo un acuerdo».

Si se concreta el acuerdo, Paulinho firmaría por cuatro temporadas y reduciría sus emolumentos considerablemente, que el Barcelona no está dispuesto a a igualar los incentivos que se pagan en la Superliga china. El centrocampista tiene actualmente una ficha de 7 millones de euros netos que con los diferentes bonus que tiene ha aumentado a 9 millones este año. Hay que tener en cuenta que es el jugador franquicia del Guangzhou. Paulinho está dispuesto a sacrificar el dinero a cambio de ganar prestigio y títulos. Su salario en el club catalán estaría en torno a los 5 millones de euros, que se incrementaría por los incentivos percibidos por títulos ganados.

De todas formas, las negociaciones no serán fáciles, puesto que Scolari, entrenador del equipo chino, le considera una pieza básica en su esquema. El presidente ha rechazado la primera oferta de 20 millones de euros que ha efectuado el Barça. El próximo viernes se cierra el mercado de fichajes en China y el club azulgrana espera cerrar el acuerdo antes de ese día.

Si hay un jugador que conoce a Paulinho ese es Neymar. El atacante del Barcelona avaló la incorporación de su compatriota, con el que ha coincidido en la selección brasileña: «Paulinho es un amigo que tengo en el fútbol. Quiero que fiche por el Barça porque con un jugador como él, que es un amigo también, nosotros vamos a ganar mucho».