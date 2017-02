Dos partidos de sanción para Luis Suárez, que se pierde la final de Copa

Luis Suárez ha sido castigado por el Comité de Competición con dos partidos de sanción tras su expulsión el pasado martes en la vuelta de la semifinal de Copa ante el Atlético de Madrid, motivo por el que se perderá la final de la competición, que se disputa el próximo 27 de mayo entre el club catalán y el Alavés.

El juez único del Comité de Competición, Francisco Rubio, ha emitido la resolución este jueves y ha decidido que el uruguayo sea castigado con los dos partidos comentados. El organismo ha estimado que debía castigar a Suárez con un encuentro por la doble amarilla que vio tras sendas faltas. El segundo partido de castigo, en cambio, está relacionado con el redactado del acta de Gil Manzano. El arbitro denunció que, una vez expulsado, el charrúa se demoró al abandonar el campo, desobedeciéndole, y permaneció en el acceso al túnel de vestuarios, lo que está terminantemente prohibido. Desoyó en este aspecto al árbitro asistente. Según recoge el artículo 113 .2 del Codigo Disciplinario de la RFEF, un futbolista no puede permanencer en el campo. La norma, concretamente, dice que «quienes sean expulsados deberán dirigirse a los vestuarios sin posibilidad de presenciar el partido desde la grada. El incumplimiento de la citada obligación será objeto de sanción entre uno y tres partidos».

Y hay que destacara que no se han tenido en cuenta las palabras del propio jugador, que estaba muy enfadado tras el partido y había visto visos de premeditación. «Me río de la expulsión porque parece que era lo que quería porque cuando salto, me doy la vuelta. Y creo que a ver si es justo que puedan apelar la segunda amarilla porque ni siquiera es falta. A ver qué puede pasar, aquí ya se sabe cómo va... Se veía venir», soltó.

El Barcelona ya había anunciado que interprondía un recurso para tratar que retiraran la segunda amarilla a Luis Suárez, que Gil Manzano le mostró por «impactar con el brazo contra un jugador adversario de forma temeraria, en la disputa del balón». Con el vídeo, los servicios jurídicos del club azulgrana pretendían demostrar que no había existido tal impacto. No obstante, no se esperaban que le fueran a sancionar con más de un choque, por lo que si se la acabaran retirando, seguiría sin poder disputar la final de Copa.

A pesar de todo, el Barcelona tiene pensado agotar todas las vías de la justicia. El club acudirá al Comité de Apelación y, si fuera preciso, al Tribunal de Arbitraje Deportivo, al que ya acudieron el año pasado con el mismo jugador.

La buena noticia para el Barcelona es que el organismo sí que ha estimado el recurso por Sergio Busquets y ha anulado la tarjeta amarilla que vio el centrocampista por sacar un balón del campo con el juego parado.