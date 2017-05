La participación de Leipzig y del Salzburgo en la próxima Champions, en el aire

El Red Bull Salzburgo conquistó este sábado la liga austriaca y logró su clasificación para la próxima edición de la Champions League, para la que también se ha ganado una plaza su «equipo hermano» en Alemania, el Red Bull Leipzig, un equipo tan temido como odiado en ese país. Sin embargo, la presencia de ambos clubes en la máxima competición europea está todavía en el aire por un conflicto de intereses ya que ambos conjuntos tienen el apoyo de la misma empresa y la UEFA tendrá que tomar próximamente una decisión.

De acuerdo con las normas de la UEFA, una misma persona física o jurídica no puede tener influencia en más de uno de los clubes que participan en una competición del organismo del fútbol europeo, particularmente en lo que refiere a la propiedad del equipo.

En este sentido, la UEFA no ha confirmado todavía si permitirá jugar la próxima Liga de Campeones al Leipzig y al Salzburgo, pero ha anunciado que evaluará el caso cuando concluya la temporada. «Todos los criterios serán evaluados cuando tengamos las matrículas y los documentos de las federaciones nacionales y los clubes», indicaba este domingo la UEFA ante la consulta de DPA. El ente rector del fútbol europeo no tendrá la decisión hasta antes de junio.

El Red Bull Salzburgo se consagraba el sábado campeón de la Liga austríaca y se aseguró un lugar en la fase previa de la «Champions». El RB Leipzig, segundo en la Liga alemana en su temporada del debut en la categoría, también ha obtenido el pase directo al máximo evento de clubes de la UEFA.

Según la prensa austríaca, los dos clubes son formalmente independientes, pero está por verse si la UEFA lo considera también así, dada la fuerte vinculación de ambos con la empresa austríaca de bebidas energéticas Red Bull. El jefe de la junta directiva del Leipzig, Oliver Mintzlaff, rechazó en febrero la posibilidad de que la UEFA no permita participar a su equipo en las competiciones continentales. «Créanme, no hay nervios en el Leipzig ni supuestas señales de la UEFA. Mientras nos clasifiquemos, no hay motivo para dudar de que jugaremos internacionalmente», dijo entonces el directivo.