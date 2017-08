En París y en Qatar dan por hecho que Neymar firmará con el PSG el próximo lunes

Continúa el culebrón Neymar con la presión del Barcelona y el endurecimiento de su relación con el futbolista y su padre, pero parece que ya no hay vuelta atrás y solo es cuestión de horas que el futbolista y el PSG anuncien su mutuo acuerdo. Todos los dan por hecho y, a pesar que el brasileño no se ha pronunciado ya nadie confía en un cambio de rumbo. La situación se ha viciado tanto que incluso ya se han levantado voces públicas contra Neymar y han aparecido carteles llamando «mercenario» al futbolista en los aledaños del Camp Nou. L'Equipe, diario muy cercano al PSG, ya lo da por hecho y asegura que si no hay ningún contratiempo se hará todo oficial el próximo lunes.

Neymar está en Shangai cumpliendo diferentes compromisos publicitarios representando al Barcelona y, aunque este miércoles se le espera en el entrenamiento, desde Francia se asegura que pasará revisión médica este próximo fin de semana antes de estampar su rúbrica en el contrato que le ligará al club galo para las próximas cinco o seis temporadas y le permitirá cobrar 30 millones de euros netos por año. Por todo este motivo ha quedado desmentido que el futbolista viajara a Doha para someterse al preceptivo examen médico.

La amenaza del Barcelona y de la Liga de denunciar al PSG si deposita la cláusula de Neymar, que es de 222 millones de euros, por infringir el Fair Play Financiero ha sentado mal en París y consideran que el club catalán está generando un frente anti-PSG para impedir su crecimiento futbolístico y no se conviertan en una amenaza en la Liga de Campeones.

También BeIN Sports Qatar se muestra en la misma línea. «Fuentes en el interior del Barcelona aseguran que la estrella brasileña Neymar decidió dejar el club catalán», explica en las redes sociales la televisión qatarí. No hay que olvidar un detalle importante y es que los dueños de esta televisión son los mismos que los del PSG, por lo que la información es totalmente veraz y de primera mano.

Desde el Barcelona se espera poder mantener una reunión con Neymar y su padre para aclarar definitivamente la situación y conocer de primera mano las intenciones del futbolitsa y su familia, ya que aún no han comunicado nada y mantienen un hermetismo total.

La prima de renovación, paralizada

En el club catalán están muy molestos con el futbolista y su padre. Por este motivo están estudiando medidas de cómo entorpecer su salida. No podrán facilidades y una de las primeras cosas que ha hecho Bartomeu es paralizar el pago de la cláusula de renovación, de 26 millones de euros, que pactaron el año pasado y que tenía que haberse hecho efectiva ayer. El Barcelona ha depositado la cantidad en una notaría a la espera de ver qué decide el futbolista y, entonces, estudiar qué medidas toma. Si Neymar cumple su contrato se la pagarían íntegramente pero si no es así acudirían a su despacho legal para valorar el escenario. El club azulgrana entiende que esta prima de renovación es por un contrato nuevo de cinco años y Neymar solo ha cumplido, hasta el momento, uno. El Barça querría pagarle la parte proporcional en el caso de que el futbolista se marchara este verano.