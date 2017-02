El Papa recibe al Villarreal

El Papa Francisco, que es socio del San Lorenzo de Almagro y paga puntualmente las cuotas, ha recibido el jueves a jugadores y directivos del Villarreal y les ha invitado a «invertir tiempo y esfuerzo en fortalecer el espíritu de equipo para lograr esa conexión de movimientos: una simple mirada, un pequeño gesto, una expresión, que comunican tantas cosas en el campo».

Al margen del discurso escrito difundido por el Vaticano, el Santo Padre les ha confesado una de sus actitudes ante las cosas inesperadas que se van presentando: «A mí me ayuda mucho pensar en el fútbol porque me gusta, suelo pensar más en el portero. ¿Por qué? Porque él tiene que atajar la pelota de donde se la patean, no sabe de dónde vendrá. Y la vida es así. Hay que tomar las cosas de donde vienen y como vienen».

Aunque ni el equipo ni la afición se sentían especialmente optimistas a pocas horas del partido de vuelta de Europa League contra la Roma –que les goleó 0-4 en casa-, el Papa les ha dicho que «si se actúa con espíritu de compañerismo, dejando de lado el individualismo o las aspiraciones personales. Si se juega pensando en el bien del grupo, entonces es más fácil obtener la victoria».

Esta vez, por desgracia, es todo muy cuesta arriba. El propio técnico del Villarreal, Fran Escribá, reconocía el miércoles que «la eliminatoria está casi imposible, pero aunque las posibilidades sean mínimas venimos a mejorar la imagen que dimos en el partido de ida. Y si por el camino hay alguna opción trataremos de aprovecharla».

Francisco recibe de vez en cuando a equipos de fútbol de algunos países, pero eso no siempre se traduce en goles. Aun así, desde que fue elegido Papa, el San Lorenzo de Almagro ha conseguido resultados asombrosos, llegando a ganar la Supercopa Argentina y la Copa Libertadores en 2014.

En la audiencia al Villarreal, el Papa ha recordado a directivos y jugadores que «una de las características del buen deportista es el agradecimiento». Tanto a las generaciones anteriores que han hecho grande al club como a «los aficionados, que con su presencia los animan en cada partido».

Unos 220 se encontraban ya en Roma para el partido de esta tarde. Pensando en ellos y en toda la afición, Francisco les ha invitado a jugar siempre «dando lo más bello y mejor de ustedes par que otros puedan disfrutar de esos momentos agradables que hacen la jornada diferente».