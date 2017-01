El palo de Eneko Bóveda al Barça: «Faltan al respeto al mundo del fútbol»

El lateral del Athletic Club de Bilbao Eneko Bóveda cargó con dureza contra las críticas de Gerard Piqué a los árbitros tras el duelo copero en San Mamés. Ante los micrófonos de Cope Bilbao, el futbolista rojiblanco argumentó que «Hay unos códigos en el mundo del fútbol que no se deberían traspasar».

Para Bóveda, desde el Fútbol Club Barcelona «faltan al respeto al mundo del fútbol contando historias de manos negras». «A mí no me gusta. Al final cuando las cosas no van bien, aparece lo que realmente eres», añadió.

[Escucha las declaraciones en COPE]

El defensor rojiblanco se refiere a las declaraciones de Piqué contra la actuación del colegiado Fernández Borbalán en aquel duelo: «El penalti a Neymar ha sido clarísimo y el que me ha hecho Gorka a mí, también. Pero ya sabemos cómo funciona ésto. Ya vimos lo que pasó ayer en el Sevilla-Madrid... en la línea de los últimos tiempos».

«Nosotros queremos jugar a fútbol y no a la ruleta, que es lo que provocan estos arbitrajes», lamentó amargamente el azulgrana, que ha sido denunciado por sus palabras por el Comité Técnico de Ábritros.