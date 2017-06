Las palabras de Ángel Torres que calientan la vuelta del playoff de ascenso

Ángel Torres, presidente del Getafe, ha creado un pequeño incendio tras salir al paso de las quejas de la afición del Tenerife por el precio de las entradas para el partido de vuelta del playoff de ascenso a Primera y declarar que las «tenía que haber puesto más caras» para que no haya tantos aficionados del conjunto isleño el sábado en el Coliseum Alfonso Pérez.

Getafe y Tenerife disputarán en el Coliseum Alfonso Pérez el partido de vuelta de la última eliminatoria de promoción de ascenso a Primera. En la ida, en el Heliodoro Rodríguez López, el conjunto canario ganó 1-0.

Para este segundo y definitivo partido el Tenerife estará arropado en el Coliseum por más de mil aficionados que han podido comprar las entradas cedidas por el Getafe a 40 euros, un precio que muchos aficionados han considerado excesivo.

«Para nosotros no es caro. A nosotros nos las pusieron a 35 euros más el viaje. La taquilla es para la afición del Getafe. Llegué a un acuerdo con el presidente del Tenerife de cambiarnos 150 y no tenía intención de vender ninguna, pero dada la amistad que nos une y por respeto a él, me pidió que le diera mil y pico y se las di», dijo Torres.

«Cuarenta euros por una final no es caro, pero las entradas no es obligatorio comprarlas. Lo que no puede ser es que se coja la entrada barata, luego se revenda y todo el mundo haga negocio menos el club. Para eso se la regalo a mi afición que ha estado todo el año apoyando y se lo merece. No hemos pretendido ni especular ni hacer negocio y yo lo que quiero es que el Coliseum esté lleno con la afición del Getafe», confesó Torres, en 'El Larguero' de la Cadena Ser.

La afición azulona, consciente de la importancia del choque, responderá acudiendo en masa al Coliseum. Para que el estadio luzca una de sus mejores galas, el Getafe ha regalado una entrada de acompañante por abonado.