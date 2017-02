Paco Jémez responde a La Volpe: «Que me diga a la cara lo que quiera decirme»

Paco Jémez sigue en el centro de la polémica en México. El entrenador español está teniendo unos inicios complicados en su nueva etapa ya que el Cruz Azul está en la parte baja de la tabla y además el técnico ha protagonizado varios enfrentamientos con los medios. El último ha sido esta semana después de unas palabras Ricardo La Volpe, técnico del América y que ha ninguneado al español calificándolo de «vende humo»

«Tengo respeto por los técnicos, no me gusta hablar de ellos, pero en México el 'vende humo' les gusta», afirmó La Volpe en una entrevista a 'TDN'. «Que se dejen de versos, de vender humo, el fútbol al final pasa por los jugadores», añadió. Curiosamente las declaraciones de La Volpe se produjeron antes de la disputa del denominado «Clásico Joven» entre los equipos de ambos entrenadores, América y Cruz Azul.

A Jémez le preguntaron al respecto y el español fue contundente en su respuesta. En una rueda de prensa algo tensa en la que recriminó a la prensa el trato recibido, Jémez hablo de las palabras de La Volpe. «Yo no sé lo que Rircardo La Volpe ha dicho. Si ha dicho eso, si es que lo ha dicho, yo invito a que Ricardo La Volpe se venga conmigo a un sitio escondido, donde no nos vea nadie ni se nos pueda interrumpir, que me diga a la cara lo que tenga que decirme».

Jémez sobre declaraciones de Ricardo La Volpe por lo de "vende humo". Si tiene algo que decirme, lo arreglamos como los hombres. pic.twitter.com/9eqOzScYuF — Villareal Villalbazo (@OmarVV9) 23 de febrero de 2017

Además, recordó a su colega que no va a responderle. «Si el quiere entrar en un juego o a calentar el partido, yo no voy a entrar. Si el se siente en la necesidad de decirme algo, nos vamos los dos solitos el sábado donde no nos vea nadie. Ahí podemos arreglar nuestras diferencias como las arreglan los hombres».