Paco Jémez estalla en una entrevista telefónica

La aventura de Paco Jémez en México, donde ha cogido las riendas del popular Cruz Azul, no está siendo un camino de rosas. El técnico español ha sido cuestionado por la prensa local, con la que ya ha tenido un par de encontronazos serios, desde el primer día, y la tensión que vive es palpable.

Se pudo comprobar una vez más en un nuevo choque con un periodista, en este caso chileno, durante una entrevista telefónica, en la que el canario acabó sacando a relucir su fuerte carácter tras lo que consideró una pregunta malintencionada.

Denís Fernández, de 'La Tercera', ha explicado cómo fue la conversación, que cuestionaba al técnico por su adaptación al histórico equipo mexicano y la fría acogida que había tenido por parte de la prensa local. «A mí no me van a hacer daño ese tipo de cosas. Las acusaciones sin respeto no te pueden hacer daño. Tontos hay en todos lados, y pobrecitos, y hay que atenderlos igual, pero una cosa es que sean tontos y otra que sean maleducados. Eso yo no se lo voy a permitir a nadie. Son preguntas malintencionadas que uno que está ahí tampoco las puede dejar pasar», respondió Jémez.

Profundizando en los encontronazos con la prensa mexicana, Fernández le preguntó por cómo veía él la situación de una manera poco afortunada: «¿Siente que hundió a algún equipo, que era de lo que le acusaban en aquella conferencia?». La pregunta hizo estallar al exentrenador del Rayo Vallecano.

«¿Cómo?», respondió sorprendido Jémez, a lo que el periodista se explicó: «La primera crítica que le hicieron era que había venido usted a hundir al equipo». «¿Qué tipo de entrevista es ésta?» prosiguió el español, que obtuvo la aclaración de su interlocutor: «Una entrevista de actualidad, sobre su presente en Cruz Azul y sobre el presente del equipo». «¿Me tocas los cojones toda la semana para hacerme esta mierda de preguntas? Se acabó la entrevista», zanjó el entrevistado, que declinó la oferta de pasar a la siguiente pregunta y dio por zanjada la conversación.

Denís Fernandez relata que volvió a llamar al técnico para disculparse y asegurarle que no era su intención ofenderle, a lo que el español respondió tajante: «Te agradecería que no me molestases más. Borra mi teléfono y no me llames más en tu vida».

«Pero es que no entiendo por qué te enfadaste. Te preguntaba por un tema que había sucedido, sin faltarte al respeto. Creo que no lo hice en ningún momento», se justificó el periodista de 'La Tercera'. Pero Jémez, disgustado, no atendió a sus explicaciones: «Que no me molestes más. ¿Qué parte no entiendes?».