Otro ataque sin piedad de Matthaus a Guardiola

Una vez mudado a Manchester para hacerse cargo del banquillo del City, los «palos» no dejan de lloverle a Pep Guardiola, que dejó tantos detractores de su forma de ver el fútbol en Múnich como seguidores. Y entre los primeros ha vuelto a significarse Lottar Matthaus, leyenda del Bayern y la selección alemana.

En una columna en el diario deportivo 'Sport Bild', donde ya criticó la supuesta falta de sinceridad del técnico con sus futbolistas o que anunciase su fichaje por el Manchester City antes de terminar su trabajo en el Bayern, Matthaus desmitifica al que muchos consideran el mejor entrenador del mundo en los últimos años.

«Con Guardiola he tenido la sensación que quería mostrar a los equipos rivales que podía reinventar el fútbol», escribe el exfutbolista, que compara su forma de actuar con la de Carlo Ancelotti, su sustituto en el vestuario bávaro. «Algo así no va a ocurrir bajo las órdenes de Ancelotti. Este aporta confianza y lo demuestran sus tres Champions League como técnico del Milán y del Real Madrid. Él no juega al póquer, sino que pone a los jugadores que están mejor. Y estas pequeñas cosas marcan la diferencia en partidos cerrados, que fue lo que hizo perder a Guardiola todas las semifinales», argumenta.

Matthaus confirma su preferencia por el italiano frente al español al señalar que la plantilla también será más competitiva con él pese a los cambios: «La plantilla del Bayern se hace más pequeña esta temporada, pero albergará más calidad». «El Bayern se volverá a enfrentar al Atlético de Madrid en la fase de grupos y con Griezmann bajo la manga. Pero el Bayern es ligeramente más favorito que los demás para ganar la Champions League, por encima de Real Madrid y Barcelona», finaliza.