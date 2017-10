Bundesliga Otro lío de Arturo Vidal Según la prensa alemana, el jugador del Bayern está involucrado en una pelea en un bar

El jugador del Bayern Múnich suele compartir noticias sobre sus genialidades en el campo y sus locuras fuera del terreno de juego. La última de ellas es estar involucrado en una pelea en un bar el pasado 16 de septiembre. Así informa el rotativo alemán Bild.

Según este periódico, Arturo Vidal y algunos amigos suyos celebraron la victoria ante el Mainz en un bar, en una zona restringida a los VIP. Según testigos, parte del grupo comenzó a envalentonarse debido al alcohol y comenzó a lanzar vasos y a insultar a otros invitados. Cuando llegó el personal de seguridad, el propio Vidal peleó con ellos para evitar que los echaran.

Este punto todavía no está esclarecido, puesto que hay testimonios contradictorios, como que el jugador solo se defendió. No obstante, no es el primer lío en el que se mete Vidal, pues ya en agosto tuvo otro altercado en un casino en Chile. Tuvo un accidente con su dferrari en 2015, y en 2014 también estuvo presente en una pelea en un bar de Turín.