Barcelona-Olympiakos La pancarta de Òmnium y ANC que el Barça no dejó pasar al Camp Nou Las dos organizaciones independentistas declinaron la invitación al palco del equipo azulgrana enfadados por su tibieza

SERGI FONT

Barcelona 18/10/2017 20:40h Actualizado: 18/10/2017 21:11h

La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural han decidido no acudir al partido entre el Barcelona y el Olympiacos, molestos con la actitud del club azulgrana, del que consideran que debería haberse implicado más tras la encarcelación de sus respectivos líderes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Esta semana ambos fueron acusados de sedición y encarcelados en Soto del Real de forma preventiva y sin opción de fianza.

Las dos organizaciones han desplegado en los exteriores del Camp Nou una gran pancarta con el lema «Freedom» (Libertad) y la imagen de ambos líderes. Tanto Òmnium como ANC han querido dejar claro que esta era la pancarta que pretendían que el Barcelona desplegara en los prolegómenos del partido de la Champions League y han manifestado su malestar por la decisión del Barça, que no lo ha permitido y en cambio desplegará un tifo con las palabra «DRE», que se refiere a las iniciales de las palabras «Diálogo, Respeto y Deporte» que tendrá unas dimensiones de 45 por 46 metros. Hay que tener en cuenta que la normativa UEFA no permite ninguna manifestación política antes o durante los partidos de competición europea. No obstante, el Barça invitó a presenciar el partido a Agustí Alcoberro, vicepresidente de la ANC, y a Jordi Bosch, secretario de Òmnium Cultural.

Òmnium se ha servido de las redes sociales para explicar su ausencia en el Camp Nou declinando la invitación que ayer les hiciera el club catalán, al tiempo que han mostrado abiertamente su malestar. «Agradecemos el gesto del Barça en solidaridad con el presidente de Òmnium y, con el máximo respeto hacia el club, queremos informar que el asiento que nos han cedido quedará vacío, denunciando así la falta de libertad de Jordi Cuixart».

La ANC ha sido mucho más crítica con el Barcelona porque entendían que el club azulgrana debería haberse posicionado de una manera más clara y rotunda denunciando las detenciones de los «Jordis». «Creemos que el mensaje del Barça no representa el sentir de la mayoría de la afición. Por eso, rechazamos la invitación del Barça», ha señalado la Asamblea Nacional Catalana. Y posteriormente ha seguido con su crítica en las redes sociales: «Quien siente el 'más que un club' no colgaría esta pancarta en el campo».