El popular cantante Julio Iglesias pasó por los micrófonos de la Cadena Cope para repasar la actualidad deportiva. Aficionado del Real Madrid, dejó claro su amor por el club blanco y su pasión por su amigo Rafa Nadal.

«Por supuesto que vi a Nadal. No es que lo vea, es que sufro. Es muy amigo mío, pasó tiempo en mi casa y nunca he ido a verle en vivo por miedo a que pierda y que diga que soy gafe. Me emocionó mucho porque hizo un partido perfecto y me encantó que su cabeza funciona como su físico, perfectamente», explicó Iglesias sibre el tenista.

Preguntado por el mejor deportista español de la historia, el cantante tuvo clara la respuesta: «Sin lugar a dudas, absolutamente, Rafa Nadal. Es un individuo especial, y el más grande deportista español de la historia. Lo más importante es su manera de ser. El corazón y la cabeza rigen perfectamente. Conocerle como persona, te vuelve loco».

Nadal está acostumbrado a escuchar el himno español en todo el mundo en sus triunfos. Y sobre el himno Julio Iglesias confesó que le da «una vergüenza terrible cuando lo pitan. Por mi país y por lo que piensan las gentes viéndolo en el mundo entero. No pueden silbar, parece tercermundista o del siglo XVI».

Estando de actualidad la participación de Pep Guardiola en el acto independentista catalán del pasado domingo, y sobre todo sus palabras, el cantante aseguró que «nunca me gustó Guardiola, me parece que es un prepotente. Tuvo la inmensa suerte de juntarse con un equipo maravilloso. Buen entrenador, pero incongruente en sus palabras; no puede decir eso del Estado español. Y fue una cosa muy preparada, no emocional... no me gustó». Profundizando en el asunto aseguró que «encuentro España más plural que nunca, menos identificada con esa España junta. Creo en una España federal».

«Si Cristiano cometió un error, lo pagará»

Adentrándose ya en la actualidad del Real Madrid, Julio Iglesias compartió que le «encantaría que no fueran verdad» las noticias sobre Cristiano Ronaldo, «porque es un jugador absolutamente excepcional, pero no puedo ir en contra de la justicia. Si ha cometido un error, lo pagará como si lo hubiese cometido yo». Y añadió sobre el plano deportivo que «ha estado muy bien llevado por Zidane, en una posición que no tiene que correr tanto, que busca el gol»

Acerca del título continental de los blancos, el cantante reconoció que vio la final en Rusia. «Son cosas que dan una fortaleza al país grande, como cuando gana Nadal o Sergio García». Iglesias demostró que se sabe el once del Real Madrid y confesó que «entre Bale e Isco, me quedo con Isco». «Nunca vendería a Cristiano. Le haría una estatua de sal, la subiría desde el centro del campo y la dejaría en el palco al lado de Florentino, solo para mirarle».

Para terminar, sobre el fichaje de Mbappé, explicó que «es muy difícil tener una novia con 52 años y una de 18».