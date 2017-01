El nuevo escudo de la Juventusha aterrizado cargado de polémica. Al margen de su estética rompedora, que no termina de convencer a los aficionados turineses, son muchos los que se han dedicado a buscar parecidos con otros logos.

El más famoso en hacerlo es el extenista sueco Ronin Soderling, que ha compartido en las redes sociales el innegable parecido entre el escudo de la Juventus y el logo que él empezó a utilizar en 2013.

Juventus new logo (to the right 😄)#rstennispic.twitter.com/GnWWsj6f1T