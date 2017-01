La relación los jugadores del Barcelona y de la Real Sociedad tendrá un antes y un después de la eliminatoria copera disputada durante estas dos últimas semanas. Si tras el partido de la ida fueron Illarramendi y Rakitic los que se enzarzaron en un cruce de declaraciones por las quejas del donostiarra sobre el arbitraje, ahora han sido Zurutuza y Jordi Alba los que se han expuesto puntos de vista diferentes.

David Zurutuza se ha mostrado muy crítico con el comportamiento de algunos jugadores del Barça. El donostiarra estaba más enfadado por algunas cosas que había visto sobre el terreno de juego que por la propia eliminación. Y no se cortó a la hora de denunciarlo públicamente. "Siempre hay dos o tres jugadores del Barça que nos están buscando todo el rato. Es normal que te moleste que te den un codazo", aseguró. Hay que tener en cuenta que durante el partido, varios jugadores de la Real se encararon con Luis Suárez y con Neymar por algunas acciones en las que había habido más contacto físico del adecuado. De hecho, el charrúa se jugó la expulsión por un codazo sobre Yuri que impactó en su estómago, lo que sólo le costó la tarjeta amarilla. "Algunos jugadores del Barcelona han tenido detalles feos", ha insistido Zurutuza, que ha dejado fuera de duda el comportamiento de Messi: "A Leo sólo le interesa jugar. Con él no hay ningún problema".

Pero la cosa no ha quedado ahí. Jordi Alba ha salido en defensa de sus compañeros y ha justificadoel comportamiento del equipo. "No sé a qué se refiere, todo el mundo ha visto lo que ha pasado en el terreno de juego y no ha pasado nada extraño. El comportamiento ha sido normal", apuntó el lateral. Alba quiso dejar muy claro que "el comportamiento de nuestros jugadores no es malo ni hemos dado patadas a destiempo, desde dentro no he visto nada raro".

Este capítulo se produce una semana después de las críticas de Illarramendi, en las que, a través de las redes sociales, se quejaba de los errores arbitrales. Entre ellos, consideraba que el trencilla del partido, González González, debería haber enseñado la segunda amarilla a Leo Messi por obstaculizar un lanzamiento de falta. La respuesta de Rakitic no se hizo esperar y le recomendó que "se deje el teléfono en el bolsillo".

De todas formas, se espera que para el partido de Liga de la segunda vuelta las aguas hayan vuelto a su cauce y la situación se haya enfriado. Barcelona y Real sociedad no volverán a verse las caras hasta la jornada 32 de campeonato, que se disputa en el Camp Nou a mediados de abril.