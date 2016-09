«¿Neymar? Juega así porque se lo permite el reglamento»

El primer gran partido de la temporada llegará este miércoles 21 con el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. El entrenador azulgrana, Luis Enrique, abordó uno de los debates que rodean al partido: las jugadas de Neymar, una falta de respeto a los rivales para algunos. «Tiene su propio estilo y disfrutamos muhco con él. Es un tema cultural; hay que mirar otras cosas que el reglamento no permite» dijo en la rueda de prensa. «Él juega así porque puede, te guste o no».

Luis Enrique no dió nombres para el once inicial. Sin embargo, aseguró que jugará con su delantera estrella: Messi, Neymar y Suárez. «Me gustaría tenerlos los 90 minutos de cada partido, pero para poder conseguir lo que buscamos necesitamos partidos de descarga», cuenta.

Mientras, ellos siguen récords como los 17 goles que llevan esta temporada. «¿La "MSN"? Luchan para conseguir los objetivos del "FCB" (Fútbol Club Barcelona)», comenta con tono burlesco. «Su objetivo, como el de todos los jugadores, es conseguir todos los títulos posibles».

El técnico del Barcelona sabe que se enfrenta a un equipo complicado que conoce muy bien a su equipo, pero también ellos conocen al Atlético de Madrid. «Va a ser un partido emocionante. No podemos dejarles pensar, debemos presionarlos bien, especialmente a los cuatro jugadores que están arriba», comenta. «El último partido no nos salió del todo bien. Será una prueba para demostrar que estamos al mejor nivel», añade.

Luis Enrique no dudó en elogiar a jugadores como Griezmann, candidato presentado por Simeone al Balón de Oro, o Godín. «Van a salir motivadísimos y no me interesa… Son jugadores referentes para su club, pero tampoco vamos a alabarles demasiado, por si acaso», bromeaba.

Tiene motivos de sobra para trabajar intensamente y aprender de los errores anteriores. «Entre ganar y perder hay una diferencia muy pequeña. A veces no tenemos en cuenta la dificultad que tiene ganar y seguir ganando y eso se demuestra con el partido que perdimos ante el Alavés», concluye.