Si Neymar se queja del trato que está recibiendo por parte de los defensas de la Liga española, puede ir preparándose para lo que le espera el próximo 23 de marzo, día en el que Brasil se mide a Uruguay en partido valedero para la clasificación del Mundial de Rusia 2018. Uno de los futbolistas que estarán sobre el terreno de juego ya ha advertido que no se cortará a la hora de impedir que el paulista desarrolle su juego. En esta ocasión ha sido el polivalente futbolista Alejandro Silva, que ha soltado: «A Neymar habrá que darle unas buenas pataditas».

Silva puede jugar como lateral, interior o extremo, pero siempre por la derecha. Es decir, la banda que suele subir Neymar cuando juega tanto con el Barcelona como con Brasil. El seleccionador uruguayo, Óscar Washington Tabárez, ha incluido al futbolista del Lanús en una primera lista para los partidos ante Brasil y Perú, que corresponden a las jornadas 13 y 14 de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para Rusia 2018. Silva aún no ha entrado en la convocatoria definitiva pero la amenaza sobre Neymar está latente. El futbolista regresa a su selección, en la que no jugaba desde antes del Mundial 2014. Y la posibilidad de tener que marcar a Neymar no le arredra: «La mayoría del tiempo que tengo como futbolista lo jugué como lateral. Uno no se olvida de marcar ni de la posición, así que bueno, vi jugar a Neymar el sábado y está intratable, le vamos a tener que dar unas buenas pataditas. Es uno de los mejores jugadores del mundo junto a Messi, Cristiano Ronaldo y Suárez”.

«Por más que sea Brasil, Uruguay se ganó un respeto hace años, yo creo que nos respetan mucho más las selecciones. A Brasil lo agarramos en uno de los mejores momentos, pero no es el Brasil de años atrás con las grandes figura. Ellos vienen como favoritos pero creo que Uruguay está haciendo demasiado bien las cosas como para tratarlo de igual a igual y tratar de conseguir los tres puntos que son fundamentales. Va a ser un partido trabado, vamos a tratar de no dejarlos jugar, para eso nosotros estamos bastante acostumbrados», explicó Silva en una entrevista concedida al diario Ovación.

No es la primera vez que un rival se pronuncia de esta manera sobre Neymar. Hace un mes, coincidiendo con la eliminatoria copera entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao, Óscar de Marcos avisó de la dureza con la que sería tratado el brasileño: «Es un jugador super desequilibrante. Va a encararte todo el rato y puede dejarte en evidencia unas cuantas veces. Tiene que aceptar que le den o que vayan a por él con agresividad. Y yo creo que lo acepta cuando le damos».

Precisamente, el vicepresidente Jordi Mestre se vio envuelto en una polémica durante la eliminatoria copera ante los vascos. El directivo confesó: «¿Las faltas a Neymar? Muchas veces provoca al defensa y sale malparado, es su estilo de juego». Poco después se vio obligado a matizar sus palabras: «Hablé de provocar en el sentido futbolístico y no en el de humillar. Me refería a encarar al defensa, pero quien quiera buscar polémica lo hará».

Las faltas sobre Neymar y otros jugadores del Barcelona han provocado las quejas constantes del Barcelona, que considera que los árbitros no protegen lo suficiente a sus estrellas. Varios futbolistas del equipo azulgrana han sufrido lesiones tras entradas que no han sido castigadas. Una de las más flagrantes fue la luxación de tobillo de Aleix Vidal o el esguince de tobillo de Sergio Busquets. Las abiertas declaraciones de Alejandro Silva son motivo de preocupaciónen el seno del club azulgrana, que teme que se castigue físicamente en exceso a Neymar también cuando juega con su selección.