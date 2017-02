El Nápoles se entrena en Vallecas

El estadio de Vallecas se está acostumbrando a acoger a equipos de la Champions League en las últimas temporadas. Hace solo un año fue el Bayern de Múnich de Pep guardiola el que eligió el recinto de la Avenida de la Albufera para ejercitarse antes de su choque de la máxima competición continental contra el Atlético de Madrid. Y en esta ocasión ha sido el Nápoles, rival del Real Madrid.

Ya estaba previsto que el Nápoles no entrenase en el Santiago Bernabéu, escenario del partido de esta noche, pues es una práctica habitual del equipo de Sarri, como bien había avisado su portero, Pepe Reina: «El míster lo prefiere así. Ya ha dicho más de una vez que los campos son sagrados; ahí solamente se puede jugar, nada de entrenar. Es un hombre bastante maniático y hay que respetarlo. A mí me gusta entrenar, meterme en la dinámica de partido, conocer el campo primero, pero son gustos muy personales. El que manda es el míster y no se puede hacer otra cosa».

Los napolitanos se ejercitaron sobre el césped vallecano de cara al choque de ida de los octavos de final de Champions, en el que volverán a visitar el Santiago Bernabéu en partido oficial varias décadas después de la última vez, cuando lo hicieron con sus gradas completamente vacías por una sanción al club blanco.