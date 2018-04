Nápoles-Chievo en directo

Actualizado: 08/04/2018 14:42h

85' Remate fallado por Lorenzo Insigne (Napoli) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. 85' Corner, Napoli. Corner cometido por Mattia Bani. 83' Remate fallado por Piotr Zielinski (Napoli) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de José Callejón. 82' Remate fallado por Dries Mertens (Napoli) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Piotr Zielinski.

82' Cambio en Chievo, entra al campo Mehdi Leris sustituyendo a Emanuele Giaccherini. 81' Remate rechazado de José Callejón (Napoli) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. 81' Remate parado junto al lado derecho de la portería. Lorenzo Insigne (Napoli) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Piotr Zielinski. 79' Remate rechazado de Piotr Zielinski (Napoli) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Elseid Hysaj. 79' Fuera de juego, Chievo. Nicola Rigoni intentó un pase en profundidad pero Mariusz Stepinski estaba en posición de fuera de juego.

77' Falta de Amadou Diawara (Napoli). 77' Roberto Inglese (Chievo) ha recibido una falta en la zona defensiva. 77' Roberto Inglese (Chievo) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. 76' Mário Rui (Napoli) ha recibido una falta en la zona defensiva. 76' Falta de Roberto Inglese (Chievo).

76' Remate parado junto al lado derecho de la portería. Lorenzo Tonelli (Napoli) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de José Callejón con un centro al área. 76' Corner, Napoli. Corner cometido por Massimo Gobbi. 76' Lorenzo Tonelli (Napoli) remata al larguero, remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de José Callejón con un centro al área tras un saque de esquina. 75' Corner, Napoli. Corner cometido por Massimo Gobbi. 73' ¡Gooooool! Napoli 0, Chievo 1. Mariusz Stepinski (Chievo) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Emanuele Giaccherini.

73' Mário Rui (Napoli) ha recibido una falta en la zona defensiva. 73' Falta de Samuel Bastien (Chievo). 72' Mano de Arkadiusz Milik (Napoli). 71' Mário Rui (Napoli) ha recibido una falta en la zona defensiva. 71' Falta de Roberto Inglese (Chievo).

70' Cambio en Napoli, entra al campo Piotr Zielinski sustituyendo a Allan. 70' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Arkadiusz Milik (Napoli) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Lorenzo Insigne. 67' Corner, Napoli. Corner cometido por Massimo Gobbi. 64' Cambio en Napoli, entra al campo Arkadiusz Milik sustituyendo a Marek Hamsik. 62' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marek Hamsik (Napoli) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Lorenzo Insigne.

61' Fuera de juego, Chievo. Mattia Bani intentó un pase en profundidad pero Mariusz Stepinski estaba en posición de fuera de juego. 60' Emanuele Giaccherini (Chievo) ha recibido una falta en la banda izquierda. 57' Remate rechazado de Kalidou Koulibaly (Napoli) remate con la derecha desde el centro del área. 60' Falta de Allan (Napoli). 57' Remate parado alto y por el centro de la portería. Dries Mertens (Napoli) remate de cabeza escorado desde la izquierda. Asistencia de Mário Rui con un centro al área.

56' Corner, Napoli. Corner cometido por Massimo Gobbi. 56' Amadou Diawara (Napoli) ha recibido una falta en campo contrario. 56' Falta de Nicola Rigoni (Chievo). 55' Emanuele Giaccherini (Chievo) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. 55' Allan (Napoli) ha recibido una falta en la zona defensiva.

55' Falta de Emanuele Giaccherini (Chievo). 55' Remate fallado por Nicola Rigoni (Chievo) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras botar una falta. 54' Mário Rui (Napoli) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. 54' Mariusz Stepinski (Chievo) ha recibido una falta en campo contrario. 54' Falta de Mário Rui (Napoli).

53' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Roberto Inglese (Chievo) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Nicola Rigoni. 52' Cambio en Chievo, entra al campo Mariusz Stepinski sustituyendo a Riccardo Meggiorini. 52' Remate rechazado de Marek Hamsik (Napoli) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Lorenzo Insigne con un pase de cabeza. 51' Remate rechazado de Lorenzo Insigne (Napoli) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. 51' ¡Penalti fallado!Dries Mertens (Napoli) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado por bajo a la izquierda.

51' Corner, Napoli. Corner cometido por Nenad Tomovic. 51' Se reanuda el partido. 50' The Video Assistant Referee is investigating a potential Penalti señalado to Dries Mertens. Se confirma la decisión del árbitro. 49' El juego está detenido de (Napoli). The Video Assistant Referee is being consulted. 49' Penalti a favor del Napoli. Dries Mertens sufrió falta en el área.

49' Penalti cometido por Fabio Depaoli (Chievo) tras una falta dentro del área. 48' Fuera de juego, Chievo. Roberto Inglese intentó un pase en profundidad pero Riccardo Meggiorini estaba en posición de fuera de juego. 47' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lorenzo Insigne (Napoli) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Elseid Hysaj. Empieza segunda parte Napoli 0, Chievo 0. 45' Final primera parte, Napoli 0, Chievo 0.

45' Remate parado junto al lado derecho de la portería. Dries Mertens (Napoli) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Lorenzo Insigne. 44' Nenad Tomovic (Chievo) ha recibido una falta. 44' Falta de Lorenzo Insigne (Napoli). 43' Remate rechazado de Marek Hamsik (Napoli) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Lorenzo Insigne. 41' Remate parado a la escuadra izquierda. Lorenzo Insigne (Napoli) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

39' Corner, Napoli. Corner cometido por Nenad Tomovic. 38' Remate fallado por Emanuele Giaccherini (Chievo) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ivan Radovanovic. 37' Remate fallado por Lorenzo Insigne (Napoli) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Marek Hamsik. 34' Remate fallado por Marek Hamsik (Napoli) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Mário Rui. 33' Falta de Massimo Gobbi (Chievo).

33' José Callejón (Napoli) ha recibido una falta en campo contrario. 33' Fuera de juego, Chievo. Ivan Radovanovic intentó un pase en profundidad pero Roberto Inglese estaba en posición de fuera de juego. 31' Corner, Napoli. Corner cometido por Nenad Tomovic. 31' Remate rechazado de Marek Hamsik (Napoli) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Lorenzo Insigne. 29' Remate fallado por Elseid Hysaj (Napoli) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de José Callejón.

27' Corner, Napoli. Corner cometido por Fabio Depaoli. 26' Fuera de juego, Chievo. Samuel Bastien intentó un pase en profundidad pero Roberto Inglese estaba en posición de fuera de juego. 25' Mário Rui (Napoli) ha recibido una falta en la banda izquierda. 25' Falta de Samuel Bastien (Chievo). 22' Remate parado junto al lado derecho de la portería. Lorenzo Insigne (Napoli) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Dries Mertens.

21' Remate rechazado de José Callejón (Napoli) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Marek Hamsik. 17' Corner, Napoli. Corner cometido por Nenad Tomovic. 17' Remate rechazado de Lorenzo Insigne (Napoli) remate con la derecha escorado desde la izquierda. Asistencia de Marek Hamsik. 16' Remate fallado por José Callejón (Napoli) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho que se le va demasiado alto. Asistencia de Lorenzo Insigne con un centro al área. 12' Fabio Depaoli (Chievo) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

12' Falta de Fabio Depaoli (Chievo). 12' Lorenzo Insigne (Napoli) ha recibido una falta en la banda izquierda. 12' Mário Rui (Napoli) ha recibido una falta en la zona defensiva. 12' Falta de Riccardo Meggiorini (Chievo). 11' Riccardo Meggiorini (Chievo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

11' Dries Mertens (Napoli) ha recibido una falta en campo contrario. 11' Falta de Mattia Bani (Chievo). 9' Falta de José Callejón (Napoli). 9' Riccardo Meggiorini (Chievo) ha recibido una falta en la zona defensiva. 9' Fuera de juego, Chievo. Emanuele Giaccherini intentó un pase en profundidad pero Roberto Inglese estaba en posición de fuera de juego.

5' Corner, Napoli. Corner cometido por Nicola Rigoni. 4' Corner, Napoli. Corner cometido por Fabio Depaoli. 3' Remate rechazado de Lorenzo Insigne (Napoli) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Marek Hamsik. 2' Fuera de juego, Napoli. Allan intentó un pase en profundidad pero Dries Mertens estaba en posición de fuera de juego. Empieza primera parte.

0' Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos. Los protagonistas saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento