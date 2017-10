Internacional ¿Un Mundial de clubes con 24 equipos? La FIFA estudia revolucionar a partir de 2021 el formato de una competición que no termina de despegar

El Mundial de clubes no termina de coger vuelo. El hecho de que los equipos de mayor peso, los de Sudamérica y Europa, no entren hasta las últimas rondas le resta igualdad, y el formato no resulta tan atractivo para el espectador y los patrocinadores como a sus organizadores les gustaría. Por eso la FIFA va a estudiar una revolución del modelo de torneo.

El organismo rector del fútbol internacional estaría analizando, entre otras posibilidades, la creación de una especie de Copa del Mundo de clubes con 24 participantes y que se dispute en el mes de junio cada cuatro años, como la de selecciones.

En la actualidad son solo siete los equipos que entran en liza por el trono mundial, y algunos de ellos no disputan el torneo desde sus primeras fases, sino que empiezan a competir ya en semifinales.

Se trataría por tanto de un cambio profundo que necesitaría de un amplio consenso y de la aprobación de las confederaciones sudamericana y europea, algo que no parece sencillo pues son precisamente las más reacias a cargar con más partidos a los futbolistas de sus federaciones.