Mourinho: «No veo al Real Madrid como un antiguo equipo»

Jose Mourinho, técnico del Manchester United, repasó en la web oficial de la UEFA el choque que enfrentará a su equipo con el Real Madrid en el marco de la Supercopa de Europa, el próximo martes. El técnico portugués, que no ve al Real Madrid como un antiguo equipo, ve el partido como una gran oportunidad para que sus futbolistas ganen experiencia y él pueda levantar por primera vez en su carrera este trofeo.

«Es una oportunidad fantástica de poder jugar contra el mejor equipo de Europa, y otra cosa es hacerlo en un partidos amistoso en Estados Unidos, y otra muy distinta es jugar contra ellos cuando están en perfectas condiciones y totalmente motivados», se refirió al enfrentamiento que ambos equipos protagonizaron recientemente en plena pretemporada.

«Nuestros jugadores no tienen tanta experiencia en grandes partidos europeos. Este es un nuevo Manchester United, una nueva generación de futbolistas. La pasada temporada fue la Europa League, algo que fue muy importante para nosotros en el tema de experiencia, pero ahora estamos volviendo a la Champions League y a una Supercopa de la UEFA ante el mejor equipo de Europa, por lo que es una gran oportunidad», argumentó.

Ninguna Supercopa europea

Pese a su gran palmarés como técnico, Mourinho no ha ganado nunca la Supercopa de Europa, pero tiene una explicación muy sencilla para ello: «Cada vez que la he disputado ha sido como campeón de la Europa League. Cuando gané la Champions League con el Oporto, me marché. Cuando lo hice con el Inter, abandoné el Inter. Por lo que nunca he disputado la Supercopa como el equipo más fuerte. Y esta vez es lo mismo, he llevado al Manchester United a jugar contra el Real Madrid, el campeón de la Champions League». «Esperemos que esta vez lo logremos», agregó.

Sobre el Real Madrid, el luso asegura que «no les veo como un antiguo equipo. Es algo que he pensado muchas veces. Dejé el Oporto y dos meses más tarde estaba jugando frente a ellos en la Champions League. Me marché del Chelsea y unos meses más tarde con el Manchester United. Nunca lo veo cómo enfrentarme a antiguos equipos, no del todo. Por lo que tan solo veo al Real Madrid como lo que es: un gran club, el campeón de Europa, y es una gran motivación para nosotros».

«Es cierto que el Manchester United es uno de los tres grandes clubes en el mundo, eso no lo dudo, pero el club es una cosa y las credenciales del equipo en las competiciones es otra bien distinta. Tenemos un gigante en nuestra espalda, uno que es muy pesado, pero no comparamos nuestro potencial con el de los grandes clubes de Europa actualmente» relata el portugués sobre la situación de su equipo y sus aspiraciones. «Nos lo vamos a tomar paso a paso y con humildad. El primer escalón es intentar quedar entre los tres primeros. Si lo conseguimos, estar entre los dos mejores. Después cuando llegas a los octavos de final de la Champions League puede pasar cualquier cosa».

«El club siempre será un gigante, pero nuestro trabajo es intentar devolver el equipo a su estatura. Es algo muy complicado a día de hoy. Antes, los gigantes eran los poderosos económicamente, y ahora hay clubes que tienen poca historia y prestigio y tienen un gran dinero. Eso cambia absolutamente todo. Mi sentimiento es que quiero un equipo que vaya a la par con la historia del club, algo que he sido afortunado de sentir en todos los equipos que he estado. Es el mismo sentimiento que el Inter y el Real Madrid. Ahí es donde queremos estar. Mejoraremos el equipo y trataremos de llegar a ese nivel», concluye.