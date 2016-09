Mireia Belmonte y las esteladas: «No se deben mezclar deporte y política»

Mireia Belmonte no se mostró de acuerdo con la exhibición de esteladas en el Camp Nou durante el Barcelona-Celtic. La campeona olímpica, invitada al palco del estadio azulgrana, dio su opinión ante las cámaras de Antena 3: «Cada uno es libre de expresarse, pero creo que no se deben mezclar nunca deporte y política porque no tienen nada que ver. No veo que cuadren esas dos cosas».

Mireia Belmonte, que también realizó hace poco el saque de honor en el Santiago Bernabéu justo antes del Real Madrid-Celta, dijo no sentir los colores de ningún equipo en particular, pero sí disfrutar con el espectáculo del deporte: «No soy de ningún equipo, me gusta disfrutar del deporte. Unos deportistas tienen la recompensa y otros no. Me gusta aprender de otros deportes, como por ejemplo con las tácticas de fútbol, y trasladarlo a la natación».