Mino Raiola: «Jurgen Klopp es un pedazo de mierda»

Mino Raiola no se ha caracterizado nunca por medir sus palabras, y una vez más lo ha vuelto a demostrar: «No es necesario decir que Klopp no se portó bien con Mario. Fue injusto, un pedazo de mierda» aseguró el representante de Balotelli, entre otros, en una entrevista publicada este sábado en «La Gazzetta dello Sport».

El delantero italiano acaba de recalar en el Niza tras dos años en el Liverpool bastante irregulares, en los que solo ha marcado cuatro goles, Balotelli, pero aún así, Raiola considera que su jugador ha sido maltratado por el actual entrenador «red»: «Hasta los directivos del Liverpool me han admitido que Klopp ha sido injusto con Balotelli. No voy a ser yo quien le juzgue como entrenador, pero parece que no se dio cuenta de que estábamos hablando de una persona. Mario nunca se quejó cuando tuvo que entrenar solo».

Además, para Raiola, la llegada de Balotelli ha devuelto al campeonato francés al foco de la noticia, y si es así es gracias al fichaje de Balotelli: «El que tiene los derechos de televisión de la Ligue1 deberá dar un bono al Niza. Sin Ibrahimovic está liga ha perdido el 50% de su valor. Con Mario recuperará el 30 por ciento. Creo que puede asegurar unos 20 goles para el Niza».