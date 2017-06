El Milán se renueva para volver a ser grande

Tras seis temporadas de indiscutible dominio de la Juventus en la Serie A italiana, y después de atravesar uno de los peores periodos futbolísticos de su historia reciente, los aficionados del Milán celebran la llegada de Yonghong Li con la ilusión renovada y con ganas de ver otra vez a su equipo pelear por la gloria junto a los más grandes del continente. Tuvieron que esperar casi un año para ver concretado el acuerdo por el que Berlusconi acabó vendiendo el club al magnate chino. Ahora, de manera casi inmediata, pueden observar con renovado orgullo como las cuentas han sido saneadas y como un nuevo proyecto deportivo, más ambicioso que los de los últimos años, ha terminado de desengrasar la maquinaria de las oficinas «rossoneras», que encaran los meses venideros con la vertiginosa actitud de adelantarse a sus contrincantes por fichar a jugadores de calidad y futuro.

No ha habido tiempo para el descanso desde entonces, y los frutos han comenzado a llegar antes que en ninguna otra entidad del continente. Con todo el verano por delante ya han cerrado cuatro fichajes ilusionantes, y esperan continuar con la misma línea hasta confeccionar un equipo que siente las bases de lo que será el Milán del futuro. El primer paso, sin embargo, fue atar al técnico que lleva entrenando a la primera plantilla desde 2016, Vincenzo Montella, renovado hasta 2019.

Fichajes de futuro

Casi en el mismo momento se hizo oficial el fichaje de Mateo Musacchio, central consolidado en el Villarreal que, con tan solo 26 años, tiene cuerda para rato. El jugador argentino llegó al equipo castellonense en 2009 para jugar en el filial, pero no tardó en hacerse un hueco en la primera plantilla hasta convertirse en una de las piezas indiscutibles del equipo. No abandonó el «submarino amarillo» ni cuando descendió a segunda, ya que para entonces era considerado insustituible, vértebra indispensable de un equipo que no tardó en regresar a la máxima categoría. A lo largo de su carrera ha sido elegido mejor defensa de la Liga Adelante (2012-2013) y mejor jugador del Villarreal (2013-2014), además de formar parte ese mismo año del once ideal de la Liga confeccionado por la UEFA.

André Silva celebra un gol con Portugal. - EFE

Poco después llegó Ricardo Rodríguez para reforzar uno de los puestos más lastrados del Milán: el lateral izquierdo. El exjugador del Wolfsburgo sonó el año pasado para el Madrid, pero su fichaje nunca terminó de concretarse. Ahora será el dueño de la banda de San Siro en Italia. También por aquellas fechas se concretó la cesión de dos temporadas, con obligación de compra, del centrocampista revelación del Atalanta, el marfileño Franck Kessié. Con apenas 20 años ya ha demostrado de lo que es capaz en la Serie A y ahora se enfrentará al reto de jugar para un conjunto histórico.

Por último, la última incorporación ha sido de las que más han ilusionado a la grada. El jovencísimo delantero portugués André Silva, canterano del Oporto que ha deslumbrado al mundo con una temporada para enmarcar, será el encargado de sustituir a un denostado Bacca que jamás ha rendido al nivel que se esperaba de él. Con 28 goles en todas las competiciones y solo 21 años, el luso está llamado a ser uno de los grandes de los próximos años. De esta manera, remodelando de manera inteligente y sin gastos innecesarios todos los puntos flacos de la plantilla, el segundo equipo con más Champions de la historia buscará volver a ser grande. Primero en Italia, para abrir puertas; después en Europa, de dónde jamás debió haberse ido.