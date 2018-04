Champions League Messi se estrella en cuartos La eliminación del Barcelona evidencia la dependencia del equipo cule cuando el argentino no marca

SERGI FONT

Tres temporadas consecutivas cayendo eliminados en cuartos de final de la Champions (Atlético de Madrid, Juventus y Roma) ponen de manifiesto los problemas que sufre el equipo azulgrana cuando llega a la penúltima ronda ante de la final. «Te mentiría si te digo que esto nos va a servir de algo. Intentaremos que nos vuelva a pasar, pero ahora mismo estas palabras son vacías», comentó Sergio Busquets con la mirada perdida. Una situación inexplicable y más teniendo en las filas culés a Leo Messi, que en las trece temporadas que ha estado vistiendo la camiseta azulgrana solo ha ganado la Champions en cuatro ocasiones. También es una evidencia la dependencia que tiene el Barcelona del argentino, ya que en todas sus eliminaciones el rosarino se ha quedado sin marcar y el equipo se ha resentido. El dato es revelador. Ante Liverpool (2007), Manchester United (2008), Inter (2010), Chelsea (2012), Bayern (2014), Atlético de Madrid (2016 y 2017), Juventus (2017) y Roma (2018), Messi se quedó sin marcar tanto en la ida como en la vuelta.

Las noches aciagas del argentino en Europa se extienden a los cuartos de final, ronda en la que parece encallarse. Habría que remontarse al 2 de abril de 2013 para encontrar un tanto suyo en esta ronda. Fue ante el PSG (2-2). Desde entonces, cinco años en los que se ha ido de vacío. Y para encontrar un partido en el que haya sobresalido más allá de estos malditos cuartos de final, hay que buscar en los resultados cosechados en 2015, cuando hizo un doblete ante el Bayern en semifinales (3-0). Es la única vez que marcó desde que anotará aquel lejano gol ante el Manchester United en la final de 2010-11.

Joan Gaspart defiende a Messi

A pesar de ello, nadie osa criticar al delantero, ya que su aportación a este equipo es indiscutible. «Messi solo no puede ganar las Champions. Necesita ir arropado. Es el mejor de la historia pero si los demás tampoco tienen el día... Tiene que tener un buen día y coincidir con que el resto de compañeros también estén bien. Ayer ninguno tuvo un gran día», ha explicado Joan Gaspart en Radio Marca, saliendo en defensa del argentino. «Yo firma ahora mismo ganar cada año la Liga y la Copa y llegar a cuartos de final de la Champions. Es una gran temporada, no buena sino gran temporada. Solo hemos conseguido el triplete un par de veces, así que no exageremos. No es fácil. No voy a permitir que se desvalorice la Liga por una resultado como el de la Champions. Hay que pasar página y ya está», añadió el expresidente del Barcelona. «No compare la final de Sevilla ante el Steaua con este partido... Más que el resultado ante la Roma ha sido por la ilusión que había por el 4-1 de la ida», aseguró quitando hierro a la eliminación europea.