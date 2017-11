Fútbol Ni Messi ni Cristiano, el año que Francisco tuvo la mayor cláusula de rescisión del fútbol A finales de los años 90, el Español estableció una cifra estratosférica en el contrato del centrocampista andaluz

Disputó la final de la Eurocopa de 1984 en la que la selección española acabó como subcampeona, defendió con nobleza las camisetas del Sevilla y del Español, pero en su palmarés nunca figuraron grandes títulos. Centrocampista elegante y de exquisita calidad, Francisco López Alfaro (Osuna, 1-11-1962) jamás tuvo el cartel de estrella, aunque, durante un tiempo, en el contrato de este sevillano figuró la cláusula de rescisión más elevada del fútbol mundial. Mucho antes que Cristiano Ronaldo o Messi, Francisco se convirtió en un fichaje prohibido.

El Barcelona anunciaba este sábado la renovación del contrato de Messi, en el que ahora aparece una cláusula de rescisión de 700 millones de euros, inferior a los 1.000 millones que figuran en el de Cristiano Ronaldo. Antes que ellos, a finales de los años 90, Francisco, un centrocampista andaluz que se encontraba ya en la recta final de su carrera, provocó que muchos aficionados se llevaran las manos a la cabeza al aceptar una cláusula jamás vista hasta entonces: 70.000 millones de pesetas (420 millones de euros), una cantidad que actualmente, al margen de los ganadores de los últimos Balones de Oro, apenas es superada por un puñado de estrellas.

Francisco - Conchitina

Francisco debutó en Primera división en la temporada 1981-82 con Manolo Cardo en el banquillo del Sevilla. No tardó en exhibir sus cualidades y en el encuentro de su estreno, en La Romareda de Zaragoza, demostró ya la clase y el fino toque que le acompañaría a lo largo de toda su carrera, en la que llegó a disputar 436 partidos en la máxima categoría. Tras una década en la que hizo disfrutar a la afición hispalense con su facilidad para ver los espacios y con sus desplazamientos en largo, aquel centrocampista de fuerte carácter dentro y fuera de los terrenos de juego cambió de aires al reclamo de Luis Aragonés, que le reclutó para el Español.

Internacional en veinte ocasiones

Internacional en veinte ocasiones, Francisco, que ahora trabaja en el club del Nervión, defendió la camiseta del Español durante seis temporadas y en su último año vistiendo de blanquiazul (1997) protagonizó una curiosa anécdota al aceptar una cláusula de rescisión inimaginable para un jugador que ya había cumplido 34 años y que estaba a punto de colgar las botas. Detrás de aquel contrato, sin embargo, se escondía una irónica denuncia.

En aquella época, el fútbol español vivía instalado en una desenfrenada carrera de fichajes aunque las cuentas de muchos clubes aparecían en rojo. Como medida de protección para evitar fugas no deseadas, los equipos recurrieron a cláusulas que nadie podía atreverse a pagar. Uno de los casos más llamativos fue el de Vicente Rodríguez, al que en el Levante todos llamaban Vicentín. El club azulgrana, que entonces no estaba en la élite, vio pronto el talento de un centrocampista al que ató con una cláusula de 180 millones de euros (30.000 millones de pesetas). Una cantidad que, ni mucho menos, pagó el Valencia cuando acometió el fichaje de un jugador que acabó siendo ídolo en Mestalla.

Poco antes de la sorprendente decisión del Español con Francisco, el Betis había anunciado la contratación de Denilson, un joven brasileño que apuntaba a figura y con el que no quiso sorpresas desagradables. Manuel Ruiz de Lopera, entonces presidente del club verdiblanco, desembolsó 5.500 millones de pesetas (33 millones de euros) por un centrocampista al que colocó una cláusula de rescisión de 65.000 millones de pesetas.

Como respuesta a aquella «locura», el Español quiso dar un toque de atención al fútbol español al ampliar el contrato de Francisco, ya con 34 años, estableciendo una cláusula de rescisión superior a la de Denilson y récord entonces en el fútbol mundial. «El fútbol se ha convertido en un cachondeo. Las cifras se están disparando. La cláusula de rescisión de Francisco es sólo testimonial. Sólo queremos ironizar sobre lo que está sucediendo en el fútbol. La Administración debería tomar medidas al respecto». explicaba entonces José María Calzón, delegado del club blanquiazul.

Dos décadas después de aquella maniobra del Español que tuvo una gran repercusión internacional, solo en los contratos de un reducido grupo de futbolistas, entre los que figuran nombres como los de Cristiano, Messi, Benzema, Bale, Isco o Modric, aparecen cláusulas de rescisión que superan a aquella que un día hizo que Francisco se convirtiera en el rey del fútbol mundial.