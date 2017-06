Leo Messi se casará con Antonella y el club

Este verano será una época de las más importantes para Leo Messi. El argentino tomará dos decisiones de las más trascendentales de su vida. La primera se producirá el próximo 30 de junio, cuando se comprometa con Antonella Roccuzzo en la que debe ser una de las bodas del año. La segunda sucederá poco después y es uno de los momentos más esperados por los seguidores del Barcelona: la firma del argentino en el nuevo contrato que debe vincularle con el club culé para los próximos cuatro años. El acuerdo es prácticamente total y, según algunas informaciones, el delantero ya habría cobrado una paga y señal por seguir vistiendo de azulgrana.

Desde este diario ya explicamos en su momento que una de las reticencias de Messi para ampliar su vinculación con el Barcelona hacía referencia a los problemas que había tenido con la Agencia Tributaria y, sobre todo, a los antecedentes penales que significaba la sentencia de la Audiencia. Este extremo se ha diluido con la decisión de la Fiscalía de conmutar su pena de cárcel a cambio de una multa económica cuyo cumplimiento no debe ser un problema para el futbolista argentino.

El acuerdo entre Messi y el Barcelona es total. Jorge Messi estuvo hace unas semanas en la Ciudad Condal para cerrar todos los flecos del contrato. En un principio, el jugador ampliará su vinculación hasta 2021 con un año más opcional y su cláusula de rescisión ascenderá, de los 250 millones de euros que tiene actualmente, a los 400 millones de euros.

La prueba de que el acuerdo es prácticamente total es la respuesta de Leo Messi en un acto promocional en China hace dos semanas. Muy recio a hablar de su futuro, no le molestó valorar su negociación con el Barcelona. «Siempre lo he dicho, me gustaría terminar mi carrera en Barcelona. Es lo que siempre quise y siempre soñé. Hoy por hoy, pienso en el día a día, en el Barça que es donde estoy, y donde vamos a intentar hacer un gran año la temporada que viene, conseguir el mayor número de títulos posibles como hacemos siempre».

Hay que destacar que el Barcelona no anunciará ningún fichaje ni ninguna ampliación de contrato hasta el próximo mes de julio aunque haya varias operaciones que ya estén cerradas. El club catalán, con un presupuesto muy ajustado y una masa salarial rozando el máximo aconsejable, pretende que todos los nuevos movimientos computen en el nuevo curso económico, que empieza el uno de julio. La renovación de Messi será uno de los primeros anuncios.