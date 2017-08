Ya es jugador del Chelsea y puede respirar aliviado pero, si se echa la vista atrás, no es ningún secreto que este último periodo de traspasos ha sido un quebradero de cabeza para Álvaro Morata. Convencido de que en el Madrid no iba a gozar de oportunidades debido a la innegociable titularidad de Benzema, el canterano blanco se marcó como objetivo unirse a uno de los grandes clubes europeos antes de que se cerrase el mercado. Muchos preguntaron por él y pronto el Manchester United sonó como el más aventajado para hacerse con sus servicios. Lo que pocos sospechaban, sin embargo, es que otro club de la Premier mantuvo contactos con el jugador para tratar de convencerle de unirse a su proyecto: El Tottenham de Mauricio Pochettino.

La noticia la ha desvelado el propio entrenador argentino en una entrevista con el «Daily Mail». Al parecer llegó a hablar con el delantero pero jamás estuvo cerca de tentarle para hacer las maletas. Morata no quería irse del Madrid para ser suplente en otro equipo. Pochettino lo explicó así: «Es difícil convencer a buenos jugadores para que vengan y luego estén en el banquillo. Ahí empiezan los problemas. Morata me dijo: '¿Por qué me quieres si ya tienes a Harry Kane?'. Ya sabes, si vas a por un delantero te dirán que para qué le quieres, si va a ir al banquillo porque ya tienes a Harry Kane y no van a poder competir con él».