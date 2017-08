Neymar se ha presentado ante la afición del PSG. Miles de espectadores han podido aplaudir y gritar al brasileño cuando saltó al campo del Parque de los Príncipes. Verá el partido desde la grada ya que no puede debutar, debido a que no ha llegado el Certificado Internacional de Tránsfer no llegó a las oficinas de la LFP antes de la medianoche de ayer, como habría sido necesario.

El brasileño ha declarado que ha llegado al club francés "para hacer historia». «Paris est magique», dijo Neymar en francés, antes de lanzar, en el mismo idioma, el grito de guerra que distingue al club parisino «Ici c'est Paris!» («¡Esto es París!»).