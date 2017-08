La joven promesa francesa Kylian Mbappé ya ha tomado la decisión dedejar el AS Mónaco, informó hoy el diario deportivo L'Équipe, según el cual el futbolista se ha dado una semana para abandonar el club. El jugador se habría cansado de la falta de noticias de la entidad de cara a su eventual prolongación de contrato y del impacto de la salida de compañeros como el defensa francés Benjamin Mendy, que ha fichado por el Manchester City, sobre la calidad del equipo.

Mbappé ya ha comunicado su decisión a su entorno y a algunos compañeros, añadió el periódico. Entre los clubes interesados en él, según L'Équipe, están el Real Madrid, el Barcelona, el París Saint-Germain (PSG), el City y el Liverpool.

Su familia y sus consejeros habrían multiplicado los contactos en los últimos meses con la intención de que en su eventual nuevo destino figure como titular. L'Équipe destaca que la salida del brasileño Neymar del Barcelona le facilitaría ese puesto en el club catalán, pero añade que los contactos con el PSG siguen abiertos, pues a los parisinos les gustaría, según la fuente, juntar a los dos jugadores.

Pep Guardiola, entrenador del City, habría asegurado en un encuentro el pasado 26 de junio que no dudaría a la hora de hacerle titular, y el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, no esconde su interés por el futbolista. El diario recuerda que el Mónaco ha puesto al jugador un precio neto de 180 millones de euros del que no piensa bajar.