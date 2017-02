Bartomeu: «La prioridad es que Luis Enrique renueve»

Suele hablar poco Josep Maria Bartomeu. El presidente del Barcelona sólo comparece en momentos convulsos y la etapa que está viviendo el equipo azulgrana en estos momentos lo es. Tras la debacle en París, las críticas que ha recibido Luis Enrique y el estancamiento en la renovación de Leo Messi, el dirigente quiso mandar un mensaje de tranquilidad a la afición y puntualizar cuál es el pensamiento y las prioridades de la Junta directiva.

Uno de los temas candentes es la continuidad de Luis Enrique, después de que la propia afición le haya cuestionado y el vestuario haya perdido buena parte de la confianza que tenía depositada en él. «La prioridad es que Luis Enrique continúe. Está haciendo un trabajo extraordinario. No hay plan B», aseguró el mandatario, que añadió: «Hablaremos con él y trataremos su futuro en abril, pero ahora mismo la prioridad es que siga». Hay que tener en cuenta que tras perder ante el PSG, tanto Busquets como Iniesta le señalaron al asegurar que no había plan y que tácticamente habíoan estado perdidos. Los nombres de Sampaoli, Valverde, Eusebio o Koeman salieron como posibles sustitutos si el asturiano no continuaba la próxima temporada.

También tuvo que responder al estado de las negociaciones con Leo Messi para prorrogar su contrato. En las últimas horas se había filtrado una reunión entre el propio Bartomeu y Jorge Messi, padre del astro argentino. El presidente, que ya advirtió que llevaría pesonalmente el peso de las negociaciones, ni afirmó ni desmintió: «Vamos hablando. Las cosas van bien. Lo estamos haciendo con discreción y ya dije que no explicaría nada. Cuando haya noticias lo comunicaremos». El mandatario no quiere ponerse presión fijando fechas: «¿En marzo? Cuando sea. A lo largo de los días iremos hablando».

No se escondió a la hora de reconocer el mal partido realizado ante el PSG y las pocas posibilidades que tienen de continuar en la Liga de Campeones pero disculpó a los jugadores. «Podemos tener un mal partido durante la temporada. Contra el PSG no nos salieron las cosas pero ya está, lo tenemos que olvidar», resumió. Eso sí, el directivo quiso dejar claro que «revuelto no hay nada». Y añadió: «Hoy tenemos un partido importante, hay que seguir luchando por la Liga. No hay un problema de futbol. Esto no es una debacle ni un problema de fútbol. Confiamos en jugadores y técnicos para remontar la eliminatoria de Champions».

También se refirió a las últimas críticas de Joan Laporta, que había manifestado que esta directiva estaba llevando al Barcelona a la perdición. Bartomeu discrepó pero se mostró respetuoso: «Tengo mucho respeto por todos los expresidentes. Todos pueden decir lo que crean oportuno. No lo comparto pero tienen la libertad de lo que quieran».

Finalmente, valoró la situación de la sección de baloncesto mientras el Real Madrid levantaba el trofeo que le acreditaba como campeón de Copa del Rey. «Hicimos un cambio de técnico y de jugadores. Ya sabíamos queno sería fácil pero el Barça cada año debe optar a todos los títulos. Y no hay que olvidar que hemos sufrido muchas lesiones. La Copa no puede ser pero en la Euroliga hay que luchar hasta el final, está difícil pero hay que luchar. En la Liga hay buenas opciones».