La mayor «rajada» de un entrenador contra los árbitros

Albert Santanera, entrenador del Manlleu, equipo de la primera catalana, ha protagonizado uno de los mayores ataques que se recuerdan al estamento arbitral tras la derrota de su equipo ante la Montañesa por 5-1.

Santanera, visiblemente enfadado, aprovechó la presencia de las cámaras de televisión para realizar sus durísimas declaraciones, que incluían, en apenas un minuto, graves insultos a los árbitros y a la Federación, responsable de las designaciones.

«Ahora lo diré: los árbitros son unos hijos de puta. Y más hoy, así de claro os lo digo. Ya podéis grabarlo. En la Federación son unos cabrones por traer esta mierda de árbitros aquí. Pitan un penalti allí cuando el portero coge la pelota, que me expliquen. Si uno ha protestado o no, no lo sé. Allá él. Si ha protestado que le saquen roja pero un penalti que te rompe el partido... Les pueden dar por culo. Si quieren que vengan cada semana a pitar así. Ya estoy hasta los putos cojones de los árbitros. Es una puta vergüenza. Pero también os digo una cosa y se lo digo a toda la puta mierda de gente. Si os pensáis que el Manlleu se hunde, no os lo creáis. Porque el Manlleu jugará contra once, doce o trece, me cago en la puta que me parió. Esta semana hemos perdido y la semana que viene iremos a ganar más que nunca Y si les tenemos que romper los cojones y hacer sangre, lo haremos. Se ve que se tiene que ir así ahora. Hay que jugar fútbol, hacer antifútbol y a matar todo. Y mira, será suerte si los árbitros que vengan, lo hacen dormidos o con resaca y ya está».

Tras la enorme repercusión de sus declaraciones, Santanera publicó en Twitter su disculpa: «Después de las declaraciones post partido quiero pedir disculpas por las formas, no por el contenido. Renonozco que estaba en un momento de alta tensión y que la manera de decirlo no ha sido la más adecuada. Dicho esto, me readirmo en que las actuaciones arbitrales en estas categorías son pesimas».