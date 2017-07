Mathieu, a prueba en el Sporting de Lisboa con 33 años

Jerémy Mathieu es uno de los jugadores que no entran en los planes de Ernesto Valverde para esta temporada que comenzará en breve por lo que el Barcelona le busca una salida y el francés está de acuerdo con ello. Hasta aquí todo parece normal pero lo que no lo es tanto es que el futbolista tenga que pasar una prueba a sus 33 años y tras una carrera en la que ha militado en equipos como el Valencia o el Barcelona. Este extremo lo ha confirmado el propio club azulgrana con un comunicado en el que explicaba que el defensa se ejercitaría durante la pretemporada con el Sporting de Lisboa, tras la cual se tomaría una decisión definitiva sobre su futuro.

«El Barcelona ha dado permiso al jugador Jerémy Mathieu para entrenarse a prueba durante sus vacaciones con el Sporting Club de Portugal. Finalizado este periodo las tres partes implicadas tomarán una decisión sobre el futuro del jugador francés», explica el comunicado del club azulgrana. Mathieu tenía varias propuestas para continuar su carrera, además de la del Sporting. Una era del Fenerbahçe y otra del Olympique de Marsella, aunque el zaguero prefiere acabar su carrera en Portugal.

Mathieu tiene contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2018 y una cláusula de rescisión de 40 millones de euros, aunque la intención del Barcelona es facilitar su salida porque no cuenta con el futbolista y para aligerar la partida de las nóminas que percibe la plantilla. Por este motivo no pondrán ninguna traba a la marcha de un jugador cuyo rendimiento no ha estado acorde al precio de fichaje. El club catalán abonó 20 millones de euros al Valencia hace tres temporadas, cuando el jugador ya contaba con 30 años.

La intención del Sporting de Lisboa es contratar a Mathieu por dos temporadas, siempre y cuando convenza a Jorge Jesús de que su aportación puede ser buena para el equipo portugués. Hay que tener en cuenta que las lesiones han sido su gran lastre y que sus actuaciones han ido en progresión descendente. El francés iba teniendo minutos con Luis Enrique hasta que el técnico asturiano le consideró como uno de los grandes culpables de la derrota ante el PSG (4-0) en los octavos de final de la Liga de Campeones. Desde ese momento no volvió a entrar en una convocatoria y sa salida a final de temporada se dio por hecha.