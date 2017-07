Mathieu deja el Barça y ficha por el Sporting de Lisboa

El Barcelona y Jeremy Mathieu han rescindido el acuerdo que les mantenía unidos hasta el 30 de junio de 2018. El francés no entraba en los planes de Ernesto Valverde para esta próxima temporada y el club azulgrana ha decidido facilitar su salida para aligerar la partida que emplea en fichas. El central cobraba tres millones por temporadas y costó 20 millones de euros, que fue la cantidad que pagó el Barça al Valencia en verano de 2014. Mathieu ya se ha comprometido con el Sporting de Lisboa, equipo con el que estaba esta semana a prueba.

El club catalán ha confirmado la operación con un comunicado. «El FC Barcelona y el jugador Jeremy Mathieu han acordado la resolución anticipada de su contrato. Ahora, el jugador francés firmará en las próximas horas con el Sporting de Portugal. El FC Barcelona desea al jugador mucha suerte y nuevos éxitos en su nueva etapa», explica la entidad barcelonista

Mathieu, que tiene 33 años, ha ganado nueve títulos durante estas tres temporadas que ha estado en la disciplina culé: dos Ligas, una Liga de Campeones, tres Copas del Rey, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España. El central ha disputado 91 partidos y ha marcado cuatro goles, tres en la Liga y uno en Copa del Rey.

La información facilitada por el Barcelona también ha sido confirmada por el Sporting de Lisboa, que ha detallado que firma por dos años y que su cláusula de rescisión será de 60 millones de euros, 20 millones más de la que tenía en el Barcelona. Mathieu llevaba varios días entrenando a prueba con el Sporting, como paso previo hacia una posible contratación, ya que su entrenador, Jorge Jesús, quería estar seguro del fichaje. Finalmente no ha hecho falta completar la prueba y el futbolista no ha sido convocado al partido que debía disputar contra Os Belenenses, ya que no lleva suficientes entrenamientos y sería un riesgo alinearle.

Cucurella renovado hasta 2019

Por otro lado, el Barcelona también ha decidido renovar a Marc Cucurella, jugador del Barça B, hasta el 30 de junio de 2019. Este nuevo contrato puede ser prorrogado dos años más si las dos partes lo acordaran. El canterano tendrá una cláusula de rescisión de 12 millones de euros y si aumentara su vinculación la cláusula aumentaría automáticamente a 30 millones.