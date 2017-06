Marco Asensio, tras la estela de Figo y Pirlo

La primera jornada del Europeo sub 21 ya ha finalizado y todas las miradas apuntan hacia la figura de un Marco Asensio que se encuentra en estado de gracia. Su actuación espectacular ante Macedonia, coronada con un hat-trick, le ha terminado de colocar el cartel (que ya ostentaba tímidamente) de favorito para llevarse el premio a mejor jugador del torneo al final de la competición. Es cierto que quedan muchos partidos y que, tras una sola jornada es imposible vaticinar nada. Sin embargo, después de una temporada plagada de logros en el Real Madrid, y después de demostrar su superioridad en el terreno de juego este último sábado, pocos dudan de que el mallorquín continuará con la misma línea y que conseguirá alzarse por encima del resto en Polonia, país anfitrión en la edición de este año.

Héroes blancos

Sea quien sea el que al final se haga con la distinción, lo que es indudable es que para cualquier jugador verse coronado como el mejor del Europeo sub 21 supone un extra de motivación. No es para menos.que ellos, y muchas de las estrellas del presente también. Nada es definitivo, de todas maneras, y en la lista de los jugadores menores de 21 años más valiosos de Europa también se han colado varios fracasos. La lista es larga e interesante, y estos son algunos de los nombres que la engrosan:

Para la edición de 1986, Manolo Sanchís ya llevaba un par de temporadas jugando con asiduidad en el primer equipo del Real Madrid. Su experiencia en la élite y el poderío que mostró en el centro de la zaga de la selección que ganaría el trofeo aquel año le hicieron ser reconocido como el «MVP» del torneo. El resto es historia, se convirtió en uno de los estandartes de la «Quinta del Buitre» y ganó, entre otras cosas, dos Copas de la UEFA y una Champions League. Hoy es recordado como uno de los capitanes emblemáticos del conjunto merengue.

La «Quinta del Buitre» con la selección española. - Miguel Berrocal

Más o menos en la misma época, en la edición de 1990, destacó un joven delantero yugoslavo que acabaría recalando también en el Madrid. Su nombre era Davor Suker y por aquel entonces militaba en el Dinamo de Zagreb. Su buena actuación en aquel Europeo y la posterior temporada espléndida que realizó con su club acabaron convenciendo al Sevilla para hacerse con sus servicios. Pocos años después, el consagrado goleador llegaría al conjunto de Concha Espina y se convertiría en uno de los delanteros más destacados de la década de los noventa.

Figuras y leyendas

Otras grandísimas figuras compartieron, años después, el mismo privilegio que Suker y Sanchís. Leyendas galardonadas con Balones de Oro como Figo, que se coronó en la edición de 1994, o Cannavaro, que lo hizo dos años después, por ejemplo; o estrellas de la última década como Pirlo, «MVP» de la edición del 2000, o Peter Cech, de la de 2002; lograron después de aquello labrar unas carreras plagadas de éxitos y reconocimientos.

También ahora, en la actualidad, dos de los jugadores más destacados del planeta atesoran en su palmarés el honor de haber sido nombrados los mejores jugadores del torneo sub 21 que se está disputando estos días: Juan Mata, en 2011, y Thiago Alcántara, en 2013. Todos ellos se destaparon en el Europeo.

Luis Figo con la selección de Portugal. - AP

Fracasos sonados

Pero ser el «MVP» no es necesariamente sinónimo de acabar siendo un grande del fútbol. En la historia del Europeo sub 21 también se han dado casos de jugadores prometedores que acabaron decepcionando en sus clubes. De todos ellos tal vez el más conocido sea el de Royston Drenthe, jugador que llegó a maravillar a Europa en 2007 pero que, tras fracasar en el Real Madrid no terminó nunca de levantar cabeza. Junto a él también podría nombrarse a su compatriota Jan Klaas Huntelaar (el jugador más valioso de 2006), otro viejo conocido de la grada merengue que, pese a que sí que ha llegado a protagonizar temporadas brillantes fuera de España, la irregularidad a lo largo de su carrera le ha acabado relegando a un segundo plano internacional, muy por debajo de donde se esperaba que estuviese a estas alturas.

Además, otros nombres de jugadores que despuntaron en las inferiores pero que luego no llegaron a despuntar podrían ser los de, portero del Barcelona que se hizo con el «MVP» en 1998 pero que después acabó desarrollando su carrera en el Málaga, sin rendir nunca a un gran nivel; o, héroe de la selección de Suecia de 2009 que ha acabado convirtiéndose en un trotamundos tras jugar en diferentes equipos de ligas tan dispares como la holandesa, la alemana o la griega.

Porque al final, nadie puede garantizar nada en el fútbol. A día de hoy, nadie sería capaz de asegurar, ni siquiera, que Marco Asensio vaya a consolidarse como el mejor jugador del torneo. Mucho menos que vaya a convertirse en uno de los emblemas de su generación. De momento, lo único que se puede decir sin riesgo a equivocarse es que el joven mallorquín apunta maneras, y que, si el destino no le juega una mala pasada, posee todo lo necesario para emular a otros genios como Figo, Pirlo o Suker.