Marcelo Díaz, una desgarradora disculpa y una promesa

Marcelo Díaz sigue hundido. El internacional chileno compareció inundado en lágrimas en las entrevistas posteriores a la final de la Copa Confederaciones, en la que un error suyo acabó costando la derrota a su selección ante Alemania. Y un día más tarde, la pena sigue consumiendo al futbolista, que escribió una carta a todos los aficionados de su país a través de su cuenta en Instagram.

Con su texto, Díaz agradece inicialmente el apoyo que está recibiendo, que le hace sentir «especial e importante», para después compartir sus sentimientos. «Lloraré, lo pasaré muy mal, me sentiré horrible y guardaré una pena por el resto de mi vida, pero lo que tengo más claro es que me debo poner de pie y seguir luchando día a día, porque la vida es así y siempre lo he dicho, la vida es para los valientes y yo me creo uno de ellos, este seguramente será el peor error en mi carrera deportiva pero creo que será el mejor aprendizaje y trabajaré muy duro para pasar este mal momento y corregir lo malo», confiesa.

El futbolista concluye con una disculpa y un deseo: «Perdón por mi error y prometo remediarlo tarde o temprano».