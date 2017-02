El maravilloso gesto de Defoe con un niño enfermo de cáncer

La imagen es enternecedora. El pequeño Bradley Lowery, dormido abrazado a su ídolo, Jermaine Defoe. El joven hincha del Sunderland sufre un neuroblastoma, un cáncer que, de momento, no tiene cura. La Premier y muchos de sus principales actores se han volcado con este pequeño de cinco años. De hecho, en diciembre, el fútbol inglés nombró su causa el mejor gol de la liga inglesa en dicho mes. Guardiola también le visitó hace pocas semanas. Y esta semana, toda la plantilla del Sunderland fue a verle al hospital, de donde no pudo salir Defoe, la estrella de los «black cats», en precioso gesto del futbolista inglés.

Bradley loves @IAmJermainDefoe he didn't want him to leave today and fell asleep cuddling into him #specialbond#bestfriendspic.twitter.com/sn2symKhdv