Maravillosa solidaridad del Coruxo con los afectados por los incendios

Coruxo es una de las zonas más afectadas por los incendios forestales que tienen en vilo a Galicia y su club de fútbol más representativo, que milita en Segunda división B, también ha sufrido los efectos devastadores de las llamas y ha visto cómo la ciudad deportiva en la que entrenan sus equipos inferiores ha sufrido las consecuencias del fuego. La entidad presidida por Gustavo Falqué se volcada desde el primer momento con sus vecinos y el domingo por la noche abría las puertas de su coqueto estadio, O Vao, donde horas antes había jugado ante el Guijuelo, para alojar y atender a los damnificados. En un bonito gesto, jugadores de la primera plantilla también acudían para prestar su ayuda. «Fuimos con la mejor de nuestras intenciones pero no pudimos hacer gran cosa salvo repartir agua y recoger perros que parecían abandonados», ha explicado en Radio Marca el jugador asturiano Carlos Arias.

La directiva del Coruxo FC, que este domingo vencía al Guijuelo (1-0), se dio cuenta de la gravedad de los incendios al finalizar el partido ante el conjunto salmantino, por lo que los dirigentes no dudaron en abrir las puertas y habilitar O Vao para acoger a los afectados. «Fueron horas angustiosas, de mucho sufrimiento. A partir de las nueve de la noche empezó a llegar gente al campo y se vivieron momentos de pánico. Fue algo terrible, un sinvivir porque en un visto y no visto el fuego se acercó a las casas y empezamos a temernos lo peor», ha explicado Falqué. A través de las redes sociales, el conjunto vigués anunció a sus vecinos una iniciativa que rápidamente reunió a cientos de personas en sus instalaciones.

MÁXIMA DIFUSIÓN. EL CAMPO DE FÚTBOL DE O VAO ESTARÁ TODA LA NOCHE ABIERTO PARA TODAS LAS PERSONAS QUE NECESITEN ALOJO, AGUA Y TODA LA AYUDA — CoruxoFC1 (@CoruxoFC1) 15 de octubre de 2017

«No he vivido nada igual nunca y espero no volver a pasar por esto porque ha sido muy duro. Ayer sobre las ocho y media decidimos dejar abierto el campo y poco a poco se empezó a llenar de gente que no podía estar en sus casas. Llegamos a juntar a más de cuatrocientas personas, algunos familiares de nuestros directivos que tuvieron que escapar de sus casas», ha añadido el presidente.

El Coruxo se ha visto afectado directamente por los incendios en la zona de O Fragoselo, donde está situada su ciudad deportiva: «Sobre las nueve de la noche intentamos subir hasta allí, pero ya no pudimos porque a 200 metros la Policía nos cortó el paso». Afortunadamente, las consecuencias no fueron tan graves. «En ese momento pensamos que todo estaba perdido, que no quedaría nada. Y al final hemos podido salvar el terreno de juego y los vestuarios, que es lo más importante. Dentro de la gravedad, por decirlo de alguna manera, hemos tenido algo de suerte porque sólo hemos perdido un coche, la caseta de la cantina y nos hemos quedado sin luz», ha afirmado Falqué.

El Coruxo, que ha suspendido los entrenamientos de sus categorías inferiores hasta el próximo miércoles, ha recibido numerosas muestras de solidaridad y cariño por parte de sus rivales en el Grupo I de Segunda B y también de numerosos clubes de otras categorías.