Argentina Maradona se ceba con el «traidor» Sampaoli

Diego Armando Maradona aprovechó su presencia en un programa de la cadena estadounidense CNN para desahogarse contra el actual seleccionador de Argentina, Jorge Sampaoli, al que criticó por no mostrarle respeto y le llegó a calificar de «traidor».

«Llega a la selección con un arsenal de ayudantes y les quiere explicar que la pelota es redonda. Me parece que ahí es donde más le erra. Nosotros, que somos del fútbol, no recordamos haber escuchado un gol de Sampaoli, o que nos hayan comentado un gol de Sampaoli. Entonces él tiene que tener un respeto grande por lo que dejamos nosotros, por lo que hicimos con Argentina», argumentó 'el pelusa'.

«A mí Sampaoli me traicionó. Cuando salió campeón Argentina de la Copa Davis, me dijo que él me quería hacer un homenaje en Sevilla y después quería hablar de fútbol. Yo le dije que sí, pero se ve que el hombre ya tenía otro pensamiento y habría tirado ondas por otros lugares. No quería hablar con Maradona: quería más acercarse a la selección que otra cosa», continuó.

El mito del fútbol argentino y de la selección albiceleste también tuvo palabras críticas contra el presidente de la federación. «Argentina tiene un respeto ganado pero que se está resquebrajando porque cada vez las cosas se hacen peor. Sacamos a Grondona y ponemos a Tapia, que será un tipo bárbaro, pero que haga asados si es un tipo bárbaro. Él habló conmigo, estuvimos de acuerdo. Yo lo recibí en mi casa en Dubai y él después fue a buscar a Sampaoli, que es una falta de respeto para muchos, y con los asesores que lleva...».