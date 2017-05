Llegó con solo siete años a la cantera del Real Madrid y en aquella época aún no existía el equipo prebenjamín, por lo que Diego Llorente (Leganés, 16 de agosto de 1993) debió ser paciente durante su primera temporada en «La Fábrica»: «Entrenaba con el benjamín y los fines de semana jugaba con el Travenco, el equipo de mi barrio. Pero mereció la pena. Son ya 16 años», recuerda el defensa blanco cedido en el Málaga. Sin opción de compra, y cláusula que le impide jugar contra el Madrid, Llorente vivirá desde la grada y con el corazón partido el partido que decide la Liga.

-¿Usted con quién va esta noche?

-Es una situación extraña. Soy un profesional y quiero que gane mi equipo. Sería un modo brillante de cerrar un final de temporada muy bueno. Pero por otro lado también me gustaría que ganara la Liga el Real Madrid. No solo porque sea el equipo de mi vida, sino porque creo que se la han merecido más que ningún otro. Ojalá sucedan ambas cosas.

-En el Málaga estáis cinco jugadores de sangre madridista, pero el centro de la diana ha sido Míchel…

-Nada ni nadie nos va a hacer daño. Quien dude de Míchel es que no tiene ni idea de fútbol. Vamos a salir a hacérselo pasar mal al Madrid, como ya hemos hecho contra otros grandes equipos esta temporada. Dudar de la profesionalidad de los jugadores del Málaga es faltarnos al respeto. Quien crea que no vamos a salir a por los tres puntos quizás se lleve una sorpresa cuando vea el partido.

-Lo de los maletines, ¿enfada o le hace gracia?

-Esto es el Málaga y aquí siempre hay mucha guasa. La semana ha estado muy graciosa con este tema. Algún compañero decía que le dejaran el maletín en la taquilla, que ya se lo llevaría cuando pudiera. Hay que reírse de todos estos temas que intentan desacreditar nuestra profesionalidad.

-¿Se quita un marrón de encima no pudiendo jugar hoy?

-No. Es un partido que me gustaría jugar, y cuando esté en la grada me dará algo de rabia no poder hacerlo, pero desde que firmé el acuerdo de cesión ya sabía lo que había. Así que no le doy vueltas al asunto. Seré un aficionado más que disfrutará de un gran partido de fútbol.

-Usted conoce bien a Zidane. ¿Le sorprende lo bien que lo está haciendo?

-Para nada. Hay mucha gente que habla demasiado, pero la realidad es la que es. Zidane puede acabar la temporada ganando cuatro títulos. Ha demostrado ser un entrenador muy completo, que domina las facetas más importantes de un banquillo: la preparación táctica y mental, y la gestión de un grupo de estrellas. Y lo ha hecho en muy poco tiempo. Me río de su supuesta flor.

-¿Se ve el año que viene en el primer equipo del Real Madrid?

-De momento pienso en el partido de hoy y en irme de vacaciones. Ya habrá tiempo en junio para hablar de mi futuro. El Madrid ha estado toda la temporada interesándose por mí, sobre todo en mis malos momentos, cuando estaba lesionado y cuando no jugaba, al principio de la era del Gato Romero. Sé que el club me sigue de cerca, pero soy muy prudente.

-Si se confirma la marcha de Pepe, quedará una vacante en el centro de la defensa...

-Ya veremos qué sucede con Pepe. Lo que tengo claro es que no entré en el Madrid con siete años para no jugar en el primer equipo. Es mi objetivo y me veo capacitado, pero no depende de mí. Si finalmente se va Pepe se abre una interesante oportunidad, pero siempre hay que mirar esa posible opción con humildad y precaución.