«Al Madrid le quedan dos partidos donde nosotros hemos perdido y ellos también pueden perder»

El Barcelona afronta el tramo final de Liga en el que solo le queda un partido y puede ver cómo el Madrid le supera en la tabla porque le queda uno más, el aplazado que tenía ante el Celta. No obstante, Luis Enrique se agarró a los resultados que sufrió su equipo en esos dos campos para mostrarse optimista y confiar u¡en un pinchazo de los blancos. «Es un final de Liga en el que el objetivo es sumar de tres en tres. Hemos jugado ante un equipo de nivel y calidad pero nos hemos puesto enseguida por delante y eso ha hecho que estuviéramos más tranquilos», empezó asegurando antes de valorar sus opciones de ganar el campeonato: «Nos queda un partido y claramente el objetivo es sumar esos puntos para poder ser campeones. Al Madrid le quedan dos partidos en campos en los que nosotros hemos perdido. Si nosotros hemos perdido ahí, también pueden perder ellos».

Se le recordó alguna de sus respuestas en la que se entendió que dudaba del Málaga, entrenado por Míchel y que juega la última jornada ante el Madrid. Incluso el propio Míchel tuvo que matizar unas palabras suyas en las que presumía de madridismo: «Yo dije que si me hacían preguntas en condicional... No hablé nada de la profesionalidad de los jugadores del Málaga ni de los entrenadores. No pongáis palabras en mi boca que yo no he dicho. Nosotros perdimos en Vigo y Málaga, así que el rival tiene partidos difíciles ahí».

Sobre el partido en sí, explico su sensación sobre el trabajo realizado por la defensa, que estaba en cuadro tras tantas lesiones y sanciones. Digne tuvo que jugar en el lateral derecho y después fue André Gomes el que ocupó esa demarcación: «Son dos buenas soluciones. Digne ha estado muy bien a pesar de ser muy zurdo. Se ha retirado por unas molestias. Mascherano ha sufrido unas molestias en el calentamiento y era mejor no forzar. André ya ha demostrado que tiene nivel y antes de este partido ya había jugado ahí. Marlon ha estado tranquilo y lo ha hecho muy bien».

Precisamente elogió a Gomes, que ya ha ocupado siete demarcaciones diferentes esta temporada: «¿Ejemplo de polivalencia? Es el ejemplo de necesidad, pero si hay un jugador que puede jugar en cualquier posición ese es André Gomes, por mentalidad y capacidad. Cuando hay jugadores con esas ganas de mejorar pueden jugar donde quieras».

También habló Luis Suárez, que sabe que para ganar la Liga deberán esperar un tropiezo del Real Madrid en uno de los dos partidos que le quedan al equipo blanco pero que asegura que la prioridad es ganar el que les queda a ellos. «Nosotros, lo que tenemos que hacer es ganar nuestro partido para obligar al Real Madrid a ganar los suyos. Ahora depende de lo que haga el miércoles ante el Celta y luego el domingo en Málaga», explicó. El uruguayo explicó cómo decidió darla a Neymar su primer gol en lugar de chutar al quedarse solo ante el portero: «Lo importante es ayudar al equipo y tratar de obtener la Liga. No importa quién marque, veo a un compañero bien posicionado y, aunque podría chutar prefiero dársela. En la primera parte fuimos eficaces». Suárez concluye: «La temporada es muy larga y queríamos coger una buena dinámica en el tramo final».

Andrés Iniesta estaba satisfecho del juego mostrado y del resultado conseguido. «Ha sido un partido completo del equipo, con una muy buena primera parte. Es un rival difícil al que le gusta tener el balón pero hemos hecho un buen trabajo, hemos sido efectivos y hemos cumplido el objetivo de ganar para agotar todas nuestras opciones», explicó el capitán.

Uno de los futbolistas más felices era Marlon, que pudo debutar en Liga con el primer equipo. El canterano ya había jugado unos minutos esta temporada en un intrascendente partido de Champions. «He vivido este partido como una de las mejores oportunidades de mi vida, tenía que dar lo máximo y estaba preparado. Trabajo para eso, solo necesitaba una oportunidad y apareció. ¿Si estaba nervioso? Estoy nervioso hasta cuando me entreno con ellos porque son los mejores jugadores del mundo. Me he encontrado muy seguro, les doy las gracias a mis compañeros por ayudarme y confiar en mí», aseguró.