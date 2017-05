El Madrid frente a la maldición del campeón

La última vez que un equipo levantó el máximo trofeo continental por segundo año consecutivo fue en 1990. En aquella ocasión el Milán de Van Basten logró una gesta que no se volvería a repetir hasta nuestros días. Se impuso al Benfica por la mínima con un solitario gol de Rijkaard en el minuto 68. Pero es que aquellos eran otros tiempos. Se trataba de otra competición, con otro nombre, que por algún azar del destino todavía no había recibido la extraña maldición que ahora es su seña de identidad. Desde que el formato de la competición cambió, allá en la edición 92-93, nadie ha convencido a una orejona que parece no querer hacerse levantar por las mismas manos dos años seguidos. Aspirantes no han faltado.

, desde que es Champions League, ha sido un trofeo carísimo:. Tal vez por ello levanta pasiones por todo el mundo. El Madrid, tras sellar el pase a la final, después de llevarse por delante por cuarto año consecutivo al Atlético de Simeone , se ha convertido en el último caballero andante en plantarse, espada en mano, ante las fauces del dragón. A su alrededor todavía podrían verse los cuerpos de aquellos que lo intentaron antes que él. Si vence a la Juventus el próximo 3 de junio será el primero en derrotarlo. El primero de la era Champions en grabar su nombre dos años consecutivos en la historia de la competición.

Pero como la historia está más plagada de vencidos que de vencedores, y como dicen que es necesario revisar los acontecimientos pasados para no caer en los mismos errores. Al Madrid le convendría recordar las intentonas fallidas de aquellos colosos que se quedaron con la miel en los labios. Equipos que lo tuvieron cerca, pero que en el último momento sucumbieron a la maldición del campeón.

Los primeros años convulsos

Corría el año 1993 y Europa celebraba la primera edición de una competición rebautizada y reformada. Aún con el influjo renovador que a finales de la década anterior Arrigo Sacchi le había insuflado, el Milán vivía su época dorada. Después de hacerse con el título en 1989 y 1990, y tras un parón de un par de años en el que destacó el Barcelona del «Dream Team» con la primera orejona de la historia del conjunto azulgrana, los «rossoneri» demostraron su supremacía llegando a tres finales consecutivas. Las tres primeras finales del nuevo formato.

En la primera de ellas cayeron por 1-0 ante el Olympique de Marsella; la derrota les espoleó y al año siguiente no perdonaron a un Barcelona al que destrozaron con un contundente 4-0. En la temporada 94-95 les llegó la verdadera oportunidad, fueron los primeros en tenerlo entre los dedos. Un gol de Kluivert para el Ajax, sin embargo, les despertó del sueño y les arrebató la oportunidad de reafirmarse.

Ese mismo Ajax, al año siguiente, también disputó una final para revalidar el título. Era el segundo aspirante que tonteaba con la idea de consolidarse en el trono europeo, pero no lo consiguió. En frente se topó con una Juventus que quiso demostrar por qué la Serie A era la mejor liga del mundo en aquellos días. Aquella sería la primera de las tres finales consecutivas que, como antes había hecho el Milán, también disputó «La Vecchia Signora». Pese a todo, solo ganaría contra los holandeses (4-2 en los penaltis). Las dos siguientes las disputaría y las perdería: en 1997 por 3-1 ante el Borussia Dortmund y en 1998, en la ansiada séptima blanca, por 1-0 ante el Real Madrid. La maldición, de pronto, se convirtió en algo real.

Finalistas asiduos

Tras aquellos seis primeros años en los que, temporada sí temporada también, la final era disputada por el campeón de la edición anterior, las cosas se apaciguaron paulatinamente. Hubo equipos que disputaron varias finales seguidas, pero nunca con opciones de revalidar título. Pese a todo, salvo alguna excepción, los conjuntos que han colmado el podio europeo durante las últimas décadas han sido pocos. Los finalistas, cada cierto tiempo, suelen repetir.

Una mención especial se merecen dos equipos en concreto. Los dos únicos que han repetido en la final desde la última vez que lo hizo la Juventus: El Valencia y el Bayern de Munich.

El Valencia alcanzó dos finales consecutivas a principios de siglo. La primera, en el 2000 ante el Real Madrid, con sobrada victoria blanca en la que sería recordada como la «Octava». La segunda, precisamente contra el Bayern. En esa edición de 2001 los valencianistas estuvieron verdaderamente cerca de levantar la primera Champions de su historia, pero la suerte de los penaltis les privó de aquel privilegio. Al concluir el encuentro, la imagen de Kahn consolando a Cañizares se hizo famosa en todo el mundo.

Más de diez años después de aquello los alemanes vivieron una experiencia parecida. En el año 2012 llegaron a una final en la que partían como claros favoritos. Su rival era unque se había colado en el último peldaño de la competición casi sin saber cómo, tras eliminar a un Barcelona que buscaba, precisamente, su segunda final en dos temporadas. Sorprendentemente los ingleses, liderados por unen estado de gracia, lograron forzar la prórroga en el último minuto e imponerse por la mínima en los penaltis. Al año siguientey, a diferencia de los valencianistas, levantarían la ansiada orejona ante sus compatriotas del

Cuatro años después de aquello, veinte desde que la Juventus tuvo ante el Borussia la última gran oportunidad de romper la maldición, el Madrid se encuentra ante una nueva oportunidad para conseguirlo. Se enfrentará precisamente al último equipo que lo tuvo entre las manos; un equipo que, para colmo, busca su revancha particular después de haber perdido las últimas cuatro finales que ha disputado. La de Ámsterdam frente al equipo blanco, la ansiada séptima, tal vez sea la que más les duela. Al menos esta vez la maldición del campeón jugará de su lado.