Los últimos días de la selección han sido agitados por el traumático robo del bombo a Manolo y el asunto Piqué. El 2 de septiembre, España se jugará el primer puesto contra Italia en el Santiago Bernabéu y las pitadas al central podrían convertirse en un problema real. Al respecto ha hablado Lucas Vázquez: «Piqué es un “crack”». Ha hablado Clemente: «Soy de Piqué hasta las trancas». Ha hablado Del Bosque: «Ya opiné cuando me tocaba opinar». Y habló hasta Piqué: «Es un orgullo llevar el brazalete de la selección».

El asunto no se gestionó bien y debe ser resuelto antes del Bernabéu. No lo hizo Del Bosque, y no lo ha conseguido Lopetegui. Como dijo Sergio Ramos hace unas semanas, «con 30 palos a Piqué no lo vamos a cambiar», así que quizás sea más fácil cambiar al público.

La tesis es que no le pitan por independentista, sino por antimadridista, una condición tan española como las Copas de Europa. Y es un hermoso reto para los medios que tanto se preocupaban por la selección en tiempos de Mourinho, o para el ente competente (el federativo), explicarle al público que se ha de poder entender el antimadridismo a veces hiriente de Piqué. Un bonito reto de deportividad y «selección» sería aplaudir a Piqué en el Bernabéu a pesar de su profundo antimadridismo. Piqué recibió a Carvajal con un abrazo; los entrenamientos se han desarrollado entre risas.

Otro reto de la selección es ir valorando con justicia los avances de Lopetegui. El calendario impide apreciar la regularidad de su trabajo. Los amistosos de Londres y París dejaron buenas sensaciones. La clasificación avanza. Los jugadores juegan con intensidad, hay flexibilidad táctica, lealtad al «estilo», estratégica confianza en Silva y la aparición de los jóvenes (Asensio el último).

Macedonia solo ha ganado uno de los cinco partidos de clasificación. El partido en España se jugó en septiembre con victoria por 4-0. La última visita fue en 2015, 0-1 con gol de Mata. No fue un partido sencillo. Macedonia defiende con cinco, y España atacará con otros cinco en el medio. ¿Ha superado Isco a Iniesta o a Thiago?

La delantera parece que aún será para Diego Costa, aunque regrese de la Premier y Morata suene para Old Trafford.

Italia jugará contra Liechtenstein, de modo que España no puede fallar. Es inevitable pensar en el duelo premundialista de septiembre pues seis jugadores (el eje defensivo) están a una amarilla de la suspensión: Ramos, Piqué, Busquets, Thiago, Vitolo y Costa.

En Skopje se despide la temporada. En el mismo estadio, en agosto, se iniciará otra con la Supercopa Europea. La federación macedonia pidió la final. Su fútbol quiere progresar. La UEFA financia allí un centro de entrenamiento y diez campos de hierba artificial. En Skopje se juega el último partido de un largo año de fútbol.