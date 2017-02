Luis Suárez defiende a Luis Enrique y cree que la eliminatoria ante el PSG se puede revertir

Luis Suárez ha dado a conocer la recaudación del libro solidario del deporte (54.710 euros), del que se ha celebrado la décimo segunda edición y que el charrúa apadrina. El importe irá destinado a combatir la enfermedad del PKU, una de las enfermedades consideradas raras y que afecta al metabolismo. El uruguayo también ha respondido a las preguntas de los periodistas en uno de los momentos más complicados del Barcelona desde que fichó por el equipo azulgrana. «Para mí es un privilegio que se haya dado a conocer el PKU y espero haber estado en la expectativa de dar a conocer esta enfermedad. Espero que a partir de ahora no se olviden del PKU», empezó explicando.

Luis Suárez salió en defensa de Luis Enrique, al que no considera el único culpable de la goeleada sufrida en París. El delantero considera que «este equipo tiene calida para revertir esta situación y culpables somos todos, no solo una persona. Cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, igual». El charrúa quiso dejar claro que no tiraban la toalla y que a pesar de la dificultad iban a intentar una histórica remontada: «Este equipo ha ganado muchas cosas y si queremos hacer historia, tenemos un lindo desafío de remontar esta eliminatoria».

Suárez cree que clasificarse para los cuartos de final sería un golpe de efecto y algo necesario para que la afición recupere la confianza: «Lo que dije, si queremos quedar en la historia de este club tenemos que revertir esta eliminatoria. No podemos bajar los brazos, más allá de que estos días estemos un poco tristes por la situación». El atacante añadió que ante el PSG «fue un mal partido a nivel general y hay que aceptarlo. Pasamos por muchos altibajos esta temporada y nuestro objetivo es encontrar la regularidad de años atrás».

El crack azulgrana quiso poner un punto de tranquilidad ante esta situación y explicó que «no hay que hacer caso ni cuando se le critica ni cuando se le elogia. Lo que tenemos que hacer es no hacer caso a eso. Los elogios debilitan y las críticas duelen, es mejor no hacer caso a eso» y no quiso verter tintas sobre Luis Enrique, aunque no se mojó sobre si el técnico debe renovar: «El sabrá la decisión que tiene tomada y la vamos a aceptar, siga o no. Nosotros llevamos tres años trabajando muy a gusto con él y siempre se intercambian opiniones».

Luis Suárez entiende que haya voces críticas que hablen ya de un fin de ciclo: «No me sorprende porque estamos en el mejor club del mundo. No hay que hacer caso a eso, hay que seguir trabajando con las mismas ganas y revertir la situación». Y se atreve a dar las claves de qué hay que hacer en el Camp Nou para remontar el 4-0: «Lo primero que hay que hacer es hacer goles. Si marcamos dos goles en los primeros 20 minutos o los 40 puede cambiar el ánimo de la gente y con su apoyo, lo podemos lograr».

Finalmente valoró la decisión de Apelación de desestimar el rescurso del Barcelona y mantener su sanción de dos partidos, con lo que se perderá la final de Copa del Rey: «Lo dicho, dicho está. Lo dije en su momento porque fue lo que me pareció, es una de las pocas veces que se sacan dos tarjetas amarillas en tan poco tiempo. Ya son cosas de pasado y lo que pase en la final de Copa ya se verá».