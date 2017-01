Luis Enrique: «Si esto fuera una ONG repartiríamos los minutos de otra manera»

Luis Enrique ha comparecido en rueda de prensa muy satisfecho por la actuación de su equipo y el resultado logrado. El asturiano ha podido comprobar como los teóricos suplentes han rendido a un excelente nivel. Precisamente, ha valorado su política de rotaciones y ha dejado una frase digna de que quede recogida en las hemerotecas. "Si esto fuese una ONG podríamos repartir los minutos de otra manera, pero esto es el Fútbol Club Barcelona. No hay ningún jugador en la plantilla que esté contento con los minutos que tiene. Todos quieren más. A mí también me pasaba cuando jugaba", ha explicado.

El técnico, cuya lectura del partido es "excelente", ha asegurado que es el mejor partido que hemos jugado sin balón de toda la temporada". Y ha añadido que con la goleada y actuación de jugadores menos habituales "sale reforzado el equipo". "Este partido sirve para demostrarnos que todos necesitamos de todos. El ejemplo es Aleix Vidal que ha demostrado que está preparado para competir y le ha quitado la razón al entrenador, de lo cuál me alegro mucho", ha añadido.

En este sentido ha reconocido que "me va muy bien tener a todos mis jugadores preparados y convencidos de que pueden jugar. Si tenemos la mentalidad adecuada se puede dar esta situación". Y ha rebatido la idea de que el equipo necesitara un partido como este para recuperar las buenas sensaciones: "Desde que he vuelto el 2017 sólo he visto actuaciones buenísimas, independientemente que los resultados no hayan sido todo lo buenos que esperaba. No he visto nada que achacarle al equipo. Soy optimista por lo que veo en los entrenamientos pero ahora lo soy más por lo que veo en los partidos". Luis Enrique se siente seguro de sus palabras porque "veo el día a día, cómo entrenan y el ambiente que hay en el vestuario, como compiten y su rendimiento. Todo esto nos hace ser optimistas. Veo al Camp Nou cantando y disfrutando en cada partido".

Quique Setién: «Siento impotencia»

Quique Setién ha aceptado la derrota y la superioridad del Barcelona. El entrenador de Las Palmas, no obstante, esperaba más de su equipo. "Entre el querer y el poder hay una gran diferencia ante equipos como estos. La diferencia que hay entre los dos es esta, aunque en otros partidos no se haya visto. No creo que hayamos tenido falta de intensidad, sino impotencia. Son muy buenos, nos han robado, nos han presionado y no hemos podido hacer lo que mejor hacemos. Y eso sin gente como Iniesta o Neymar.La realidad es que nos han apretado bien. Yo tenía claro que si no tenemos el balón, no somos buenos. Nos cuesta una barbaridad. Ponemos todos los medios para que esto no nos pase pero a veces, contra equipos de este nivel, no nos da. Además, jugadores que a nosotros nos marcan la diferencia, hoy eran jugadores normales. Nos han dejado clara la diferencia, a mí también, que hace un año estaba en segunda o en el paro".

El técnico amarillo no se andó por las ramas: "Nos sirve para ponernos en nuestro sitio real y para que nos demos cuenta de que necesitamos lucidez para ganar los partidos. Intentaremos recuperar a los jugadores que hoy no tuvieron su día y que sepan que los rivales que hemos tenido hoy, no los tendremos todos los días".

Setién reconoció que llegaban al Camp Nou muy altos de moral y confiados: "Es verdad que nos ha faltado un poco de humildad. Sí que estábamos demasiado crecidos creyendo que con nuestras posibilidades podíamos resolver un partido contra un equipo como este. Hemos hecho cosas que no tendríamos que haber hecho. Cualquier jugador de esta Liga no nos roba un balón como el que nos han robado en la frontal del área. Esto sirve para ganar experiencia".

El preparador isleño ha asegurado que tanto elogio debilita: "Uno trata e manetener los pies en el suelo. Siempre lo digo. El que mira mucho hacia atrás, le va a costar muchísimo avanzar. Esta es la realidad. Desde que he llegado he pensado hacia adelante, de mejorar y no creernos nada. Somos un equipo en creación al que tratamos de darle consistencia. Pruebas son días como hoy. No nos vale con jugar bien y tener el balón, sino que hay un trabajo defensivo y de agresividad que nos falta. Va un poco con los futbolistas que tenemos. Siempre han interpretado el fútbol con el balón y cuando no lo tienes, sufres".

Y ha concluido: "Hemos estado a merced de ellos con el balón. Su presión nos ha hecho muchísimo daño, no nos han dejado tener el balón. En contadas ocasiones hemos podido dar más de diez toques. Hoy un jugador como Arda ha trabajado en defensa más de lo que hace Neymar. He visto a Luis SUárez pegarse unas carreras...".