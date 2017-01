Luis Enrique: «Mi sensación es que hemos ganado un punto y que el Betis ha merecido más»

El error de Hernández Hernández, que no concedió un gol al Barcelona cuando el balón había traspasado completamente la línea de portería, fue el tema de estrella de conversación cuando acabó el encuentro.

Luis Enrique hizo una primera valoración del partido y aseguró que el Betis había merecido más: «En la primera parte no hemos sufrido demaiado pero tampoco hemos generado ocasiones de peligro. En la segunda parte el Betis ha presionado más arriba y ya lo esperábamos. Me voy con la sensación que hemos ganado un punto y el Betis merecía más». El técnico añadió que «he visto imprecisiones en jugadores que no es habitual. Nada que objetar y es una lástima por la situación en la que estamos».

El asturiano no quiso cargar contra el árbitro por el gol fantasma que no dio a su equipo: «He visto la foto y mi discurso es el de siempre, que los árbitros necesitan ayuda, ya sea cámaras o lo que sea. Esta jugada es un reflejo de lo que puede cambiar todo. Pero mi discurso es el mismo ganemos o perdamos».

Eso sí, el representante del Barcelona en el palco, el directivo Javier Bordas, reclamó «que acepten las nuevas tecnologías ya». «Este partido es un ejemplo de que se necesitan estas ayudas».

Neymar fue uno de los jugadores que se sirvió de las redes sociales para dar su valoración sobre el gol fantasta. El brasileño colgó la foto de la imagen del gol con un texto significativo: «Jajaja». Aleix Vidal añadió que «nos hemos llevado un punto que podrían haber sido tres. Desde que el mister ha hecho los cambios se ha visto una reacción».

Luis Suárez consiguió el gol del empate final. El uruguayo lamentó el resultado final pero no quiso criticar la decisión del árbitro que no dio un gol legal. «Hemos conseguido el empate sobre el final pero hicimos mucho mérito para llevarnos el partido. Esto es fútbol. El rival juega, no hay que sacarle el mérito, pero tendríamos que haber despertado antes y hay que ser autocrítico», ha apuntado el charrúa.

Suárez ha evitado las críticas al árbitro: «La primera jugada es la más clara pero los árbitros están para hacer su trabajo y lo que tenemos que hacer nosotros es seguir trabajando». Y ha valorado el impacto del empate: «Nuestro objetivo es ir ganando, estábamos obligados a ganar y ahora hay que esperar que los demás pierdan».

La cara opuesta era la de los jugadores del Betis. Alex Alegría, que marcó el gol andaluz, lamentó las tablas finales: «Después del partidazo que hemos hecho se queda un sabor agridulce porque no es mal resultado empatar ante el Barcelona pero hemos merecido ganar». El bético no ha querido polemizar sobre el gol fantasma porque «desde el campo no he visto nada». Y ha segurado que «marcar es un plus de motivación para mí».